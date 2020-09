Aalborg Håndbold stormer videre: - Jeg er stolt over, at vi har fået det til at virke så hurtigt

HÅNDBOLD:Selv ikke mere end en håndfuld udskiftninger på holdet op til denne sæson lader til at have ændret på, at Aalborg Håndbold er storfavorit til at vinde det danske mesterskab for tredje år i træk.

Det blev understreget igen lørdag, hvor nordjyderne hentede den femte sejr af ligeså mange mulige i den hjemlige liga, da det blev til en sikker sejr ude over SønderjyskE.

Sønderjyderne har slået medaljeaspiranter som Skjern Håndbold og TTH Holstebro, men mod Aalborg var de end ikke i nærheden af en lignende bedrift.

- Jeg er rigtig glad for de to point. Det er et svært sted at spille hernede, og SønderjyskE har også fået en fantastisk start. I starten synes jeg, at vi fik spillet lidt for langsomt i angrebsspillet, men vi fik løst op for det, og selv om vi til sidst spillede med nogle konstellationer, vi slet ikke har fået gennemarbejdet, holdt vi dem på god afstand, konstaterer cheftræner Stefan Madsen.

SønderjyskE - Aalborg Håndbold 24-31 (8-15) Stillinger undervejs: 3-3, 6-7, 8-8, 8-11, 8-15 (pausestilling), 11-16, 12-19, 12-22, 16-26, 20-29 Topscorer, SønderjyskE: Oliver Nøddesbo Eggert 6 Mål, Aalborg Håndbold: Nikolaj Læsø 7, Sebastian Barthold 5, Felix Claar 4, Lukas Sandell 4, Mark Strandgaard 4, Jonas Samuelsson 2, Buster Juul 2, Simon Gade 1, Benjamin Jakobsen 1, Magnus Saugstrup 1 Udvisninger: SønderjyskE 3, Aalborg 3 Tilskuere: 375 VIS MERE

SønderjyskE fulgte med til 8-8, men i de sidste ni minutter af første halvleg scorede hjemmeholdet slet ikke, og så kunne Aalborg Håndbold gå til pause foran 15-8. Især takket være stærkt forsvarsspil foran en fremragende Mikael Aggefors i målet.

- Det var en god kamp for mig, men forsvaret var også rigtig godt. Jeg synes, at vi var i kontrol hele vejen, siger Mikael Aggefors.

I anden halvleg øgede Aalborg Håndbold bare føringen gradvist, inden SønderjyskE i slutfasen fik lov at pynte lidt på resultatet. Bundlinjen var en stensikker Aalborg-sejr på trods af, at Henrik Møllgaard fik et langt hvil på bænken, og Mads Christiansen slet ikke var i spil på højre back.

- Det fortæller i hvert fald, at det, vi troede, virker til at holde stik. Vi har fået samlet et hold med mange forskellige kompetencer, og det var godt at se, at der var flere forskellige konstellationer, der virker, siger Stefan Madsen.

Forventer guld igen

Med sejren har Aalborg Håndbold dermed lagt sig i spidsen af Herre Håndbold Ligaen som det eneste hold med maksimumpoint, og dermed lader sommerens store udskiftning til at have forløbet helt og aldeles smertefrit.

- Jeg var lidt bekymret efter de første par træningskampe, som vi tabte klart, men med de her gutter ved man også bare, at der er forskel på, om man spiller om point eller ej. Jeg er selvfølgelig glad og stolt over, at vi har fået det til at virke så hurtigt, siger Stefan Madsen, der også har set sit hold vinde sæsonens to første kampe i både Champions League og pokalturneringen.

Mikael Aggefors anerkender også, at det er helt rimeligt igen i år at betragte Aalborg Håndbold som guldfavoritter i den hjemlige liga.

- Det forventer vi i hvert fald af os selv. Vi skal spille med om guldet, og vi tror i selv på, at vi kan vinde igen, siger Mikael Aggefors.

Udover to point i Sønderborg blev det lørdag også en kendsgerning, at Aalborg Håndbold kommer til at stå over for Bjerringbro-Silkeborg i en kvartfinale i pokalturneringen.

Kampen spilles i Aalborg 10. eller 11. november.

- Det bliver et brag af en kamp. Vi glæder os helt vildt, og vi er klar til at gå gennem ild og vand for at komme i Final4, lyder det fra Stefan Madsen.

Aalborg Håndbolds næste opgave er dog allerede på onsdag, hvor det gælder en udekamp mod Zagreb i Champions League.