Aalborg Håndbold tabte det første slag

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold tabte torsdag aften den første ottendedelsfinale i Champions League, da det på udebane mod portugisiske Porto blev til et nederlag på 29-32.

Dermed står Porto med en lille fordel i kampen om en plads i kvartfinalen. Det hele afgøres i returkampen i Aalborg på onsdag.

FC Porto - Aalborg Håndbold 32-29 (18-14) Stillinger undervejs: 3-2, 7-3, 9-6, 14-9, 18-14 (pausestilling), 20-17, 21-20, 23-21, 25-23, 28-24 Topscorer, FC Porto: Manuel Iturriza Alvarez 8 Mål, Aalborg Håndbold: Sebastian Barthold 8, Henrik Møllgaard 7, Magnus Saugstrup 4, Nikolaj Læsø 3, Mark Strandgaard 3, Lukas Sandell 3, Jonas Samuelsson 1 Udvisninger: FC Porto 2, Aalborg Håndbold 3

Porto satte sig på kampen allerede i indledningen, hvor hjemmeholdet scorede efter behag og hurtigt gik fra 2-2 til 5-2.

Aalborg Håndbolds modsvar var at gå frem i et 5-1-forsvar, men selv om det udløste et par Porto-fejl, gav det sig ikke udtryk på måltavlen. Aalborg Håndbolds angrebsspil var for hakkende, og især Lukas Sandell var den store synder med en række fejl.

Efter små 19 minutters spil kunne Porto derfor øge føringen til 11-6, og ad et par omgange var portugiserne også foran med seks mål.

Det gav Aalborg Håndbold lidt nyt liv, at man begyndte at spille syv mod seks i angrebsspillet. Særligt Henrik Møllgaard udnyttede det til at lave et par vigtige reduceringer, men det store problem for Aalborg Håndbold var, at Porto stadig nærmest kunne score efter behag.

Skiftende Aalborg-målmænd havde kun en enkelt redning i første halvleg, og derfor var fornemmelsen, at det egentlig var billigt sluppet, at nordjyderne blot var bagud 14-18 ved pausen.

Fra anden halvlegs start spillede Simon Gade sig dog voldsomt op i Aalborgs mål, og da gæsterne også var effektive offensivt, var Portos føring pludseligt reduceret til ét enkelt mål syv minutter inde i anden halvleg.

Et par minutter senere fik Aalborg Håndbold også bragt balance i regnskabet, da Nikolaj Læsø udlignede til 20-20 efter et vip fra Mark Strandgaard.

Nogle store Aalborg-afbrændere og for mange tekniske fejl gjorde dog, at Porto med tre mål i træk igen fik slået et lille hul, og selv om den føring blev reduceret til ét mål, kom Aalborg Håndbold aldrig tilbage på omgangshøjde.

I stedet sikrede Porto sig det bedste udgangspunkt inden returkampen på onsdag.