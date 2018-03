Aalborg Håndbold tabte efter tæt afslutning

HÅNDBOLD: Selvom Aalborg Håndbold fik skabt stor spænding om resultatet lige til det sidste, så trak Skanderborg det længste strå i lørdagens opgør i 888 Ligaen, hvor østjyderne tog en hjemmesejr på 24-23.

De to hold fulgtes ad i et godt stykke af første halvleg, indtil Skanderborg ved stillingen 11-9 begyndte at trække lidt fra og kunne gå til pause foran med fem mål ved stillingen 15-10.

Hjemmeholdet startede anden halvleg med at udbygge deres føring til 16-10, men så fik Aalborg bedre fat igen.

Efter en god periode med flere reduceringer fulgt op ad et føringsmål var Aalborg pludselig foran med en enkelt scoring ved stillingen 19-20, inden Skanderborg kom igen og bragte sig på 22-20 med små ti minutter tilbage af opgøret.

Nordjyderne udlignede først til 22-22, inden hjemmeholdet igen bragte sig foran med en enkelt. Det mål udlignede Aalborg Håndbold også, og så så det ud til at blive en pointdeler. Men langt inde i kampens sidste minut slog hjemmeholdet altså til og sikrede sig en sejr.

Aalbiorg Håndbolds næste opgave er onsdag, hvor rækkens bundhold, Tønder, kommer på besøg i det nordjyske.