Se billederne: Aalborg Håndbold tabte efter utroligt kollaps

HÅNDBOLD:Efter første halvleg så det ud til, at Aalborg Håndbold skulle cruise en sikker sejr hjem, men et nærmest uvirkeligt kollaps efter pausen betød, at de forsvarende mestre hjemme i Sparekassen Danmark Arena måtte se sig slået med hele 30-36 af Bjerringbro-Silkeborg.

Se flere billeder fra kampen nederst i artiklen.

Aalborg Håndbold var foran 21-13 ved pausen, men tabte altså de sidste 30 minutter med surrealistiske 14 mål.

Aalborg Håndbold - Bjerringbro-Silkeborg 30-36 (21-13) Stillinger undervejs: 2-2, 8-5, 13-8, 17-10, 21-13 (pausestilling), 23-19, 23-23, 23-28, 26-31 Mål, Aalborg Håndbold: Lukas Sandell 8, Felix Claar 7, Kristian Bjørnsen 5, Nikolaj Læsø 4, Buster Juul 2, René Antonsen 1, Aron Pálmarsson 1, Benjamin Jakobsen 1, Jesper Nielsen 1 Topscorer, Bjerringbro-Silkeborg: Jacob Lassen 9 Udvisninger: Aalborg Håndbold 3, Bjerringbro-Silkeborg 4 Tilskuere: 2152 VIS MERE

I forhold til onsdagens sejr i Skive havde Aalborg Håndbold Lukas Sandell tilbage på holdkortet, og den svenske højreback startede som lyn og torden.

Efter små 13 minutters spil havde Sandell allerede scoret fem gange, og han havde derfor en stor andel i hjemmeholdets føring på 9-5.

Den føring blev bare udbygget, som første halvleg skred frem. Forsvaret stod solidt foran en stærkt spillende Mikael Aggefors, der efter 20 minutters spil havde opbygget en redningsprocent på hele 50.

I den anden ende havde Aalborg Håndbold omvendt ingen problemer med at komme til scoringer. Bagkæden med Aron Pálmarsson, Felix Claar og Lukas Sandell skilte Bjerringbro-Silkeborg-forsvaret ad efter behag, og hjemmeholdet gik til pause med en føring på hele 21-13.

Fra anden halvlegs start var spildprocenten hos Aalborg Håndbold dog væsentlig højere. Den tidligere Aalborg-målmand Johan Sjöstrand fik godt fat i Bjerringbro-Silkeborgs mål, og det gjorde, at midtjyderne efter fire minutters spil havde reduceret til 17-22.

Det blev også 19-23, og så måtte Aalborg-træner Stefan Madsen reagere med en timeout efter bare lidt mere end fem minutters spil af anden halvleg.

Men heller ikke det kunne stoppe hjemmeholdets nedtur. De tekniske fejl og store afbrændere stod i kø, og 10 minutter inde i anden halvleg havde Bjerringbro-Silkeborg vendt kampen helt på hovedet, da Patrick Boldsens kontrascoring bragte gæsterne foran 24-23.

Nikolaj Øris udnyttede endnu en Aalborg-fejl til at gøre det til 25-23, og så måtte Stefan Madsen igen trykke på timeoutknappen, efter at hans hold altså havde tabt de første 10 minutter med 10 mål.

Men heller ikke denne gang kunne Aalborg-træneren få gang i sit hold. Hjemmeholdet kunne slet ikke få boldene forbi Johan Sjöstrand, og i den anden ende kunne den nordjyske defensiv ikke håndtere Bjerringbro-Silkeborgs syv mod seks spil, så da Felix Claar langt om længe fik brudt 10 minutters aalborgensisk måltørke, var det blot en reducering til 24-28.

En helt forfærdelig anden halvleg for Aalborg Håndbold blev fuldendt efter 18 minutters spil. I forsøget på en hurtig igangsætning blev René Antonsen skadet, da han skulle kaste sig efter målmand Simon Gades udkast, og Aalborg-anføreren, der netop er blevet udtaget til EM, røg straks i gulvet med store smerter og måtte siden halte i omklædningsrummet.

Et mere og mere rystet Aalborg-hold kom aldrig ovenpå igen og må efterhånden sande, at ambitionen om at vinde grundspillet ligner en illusion. Nu er der seks point op til GOG på førstepladsen.