Aalborg Håndbold tabte guldet på gulvet

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold var længe foran, men mod slutningen smuldrede det, og derfor endte GOG søndag med at vinde DM-guldet i HTH Herreligaen efter en sejr på 27-26 i Aalborg.

Det var helt forståeligt, at de to hold fløj frem og tilbage fra kampens start, for sikke en stemning der var i Sparekassen Danmark Arena fra første fløjt i denne anden DM-finale.

Nikolaj Læsø åbnede scoringen i første angreb, og allerede før tredje spilleminut var der scoret fem gange, hvor Aalborg Håndbold havde stået for de tre af dem.

Målmændene i begge ender havde derimod en svær begyndelse, og boldene fløj ind om ørene på dem, men Aalborgs målmand Simon Gade begyndte som den første at bide fra sig. Det gjorde kollegaen Torbjørn Bergerud i den anden ende ikke, og han blev hurtigt sat på bænken til fordel for Viktor Halgrimsson.

Simon Gade stod godt i Aalborg-målet med en redningsprocent på 37, men det var ikke nok. Foto: Henrik Bo

Målene blev herefter færre for begge hold, tempoet faldt også en smule, men det gjorde dramaet og stemningen i hallen absolut ikke.

Der var hele tiden små og store kampe i kampen, og efter 11 minutter diskuterede dommerne sågar et rødt kort til GOG's Oscar Bergendahl. Det blev dog kun til en straf på to minutter for en tackling på Aalborgs Sebastian Barthold.

Nordjyderne var det dominerende hold gennem det meste af første halvleg og var flere gange foran med fire scoringer, mens GOG et par gange kom tilbage på minus to.

Da de første 30 minutter var gået var Aalborg Håndbold foran med 16-13. En fin føring, men også en føring, der sagtens ville kunne sættes over styr i den sidste halvdel af kampen.

Aalborg Håndbold - GOG (16-13) 26-27 2. DM-finale HTH Herreligaen

Stillinger undervejs: 4-4, 9-7, 12-8, 12-10, 15-12 (16-13). 16-16, 19-16, 22-21, 24-24, 25-26.

Målscorere, Aalborg: Nikolaj Læsø 5, Aron Palmarsson 5, Sebastian Barthold 5, Lukas Sandell 3, Felix Claar 2, Kristian Bjørnsen 2, Henrik Møllgaard 2, Jesper Nielsen 1, René Antonsen 1.

Topscorere, GOG: Jerry Tolbring 8. Emil Madsen 6.

Udvisninger: Aalborg 4. GOG 2.

Tilskuere: 5020

Dommere: Mads Hansen og Jesper Madsen VIS MERE

Der gik da også kun små fire minutter, før Aalborg Håndbold kun kunne se ind i en etmålsføring - to minutter senere havde fynboerne udlignet. Det lignede, at der var endnu et stort finaledrama i vente.

Kort efter GOG's udligningsmål sendte Nikolaj Læsø igen Aalborg i front, men herefter gik der hele seks minutter, før Aalborgs to svenskere Felix Claar og Lukas Sandell scorede én hver og bragte nordjyderne tilbage til et forspring på tre mål.

Aalborg kunne dog overhovedet ikke slippe af med GOG, der blev ved med at kæmpe sig tilbage på minus ét mål ad flere omgange. Aalborg var hele tiden i førersædet, men guldet balancerede på en knivsæg.

Anders Zachariassen i duel på stregen i finalen mod GOG. Foto: Henrik Bo

Aalborg kunne glæde sig over, at den islandske stjerne Aron Palmarsson endnu engang viste kvaliteterne frem i en finale, imens Simon Gade i målet fortsatte de fremragende takter fra den seneste måneds tid.

Foran med en enkelt scoring med otte minutter igen satsede Stefan Madsen med syv-mod-seks-spillet, og straks gav det et straffekast, som Barthold sikkert udnyttede.

Endnu engang kunne Aalborg ikke holde føringen og GOG havde med seks minutter igen bragt sig på helt lige vilkår. 24-24. Et halvt minut senere var GOG foran. 25-24.

Endnu værre så det ud, da GOG med lidt over to minutter igen bragte sig foran med 27-25. Aalborg Håndbold skulle hive endnu et mirakel op af hatten i disse DM-finaler.

Sebastian Barthold skabte spænding med en reducering med 40 sekunder igen, men GOG fik naturligvis herefter bolden i deres hænder.

Aalborg fik chancen til sidst efter en GOG-afbrænder, men i fælleskab fik Simon Gade og Felix Claar sendt bolden udover sidelinjen med få sekunder igen. Aalborg Håndbold fik dermed ikke deres fjerde danske mesterskab på stribe.