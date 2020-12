Aalborg Håndbold tæt på ny sensation i Champions League

HÅNDBOLD:Så tæt på og alligevel ingen belønning. Aalborg Håndbolds danske mestre havde onsdag aften færten af point mod Champions League-favoritterne fra Barcelona, men marginalerne manglede til slut.

Barcelona vandt 35-32 og har fortsat maksimumpoint i puljen, men sejren kom først i land efter en gyserafslutning.

Se alle billederne fra fra kampen nederst i artiklen

Med to minutter tilbage af opgøret i Jutlander Bank Arena hamrede en ustyrlig Nikolaj Læsø fra stående position udligningen ind til 32-32 og fik næsten taget til at lette - selvom der blot måtte sidde 400 tilskuere i hallen.

Desværre viste islændingen Aron Palmarsson siden sin store klasse. Først bragte han Barcelona foran, og da Mark Strandgaard siden afsluttede på stolpen, satte samme Palmarsson et forrygende projektil ind i det ene målhjørne til føring 34-32 for gæsterne med under ét minut igen.

Lukas Sandell, der ikke havde nogen god aften på hjemmebanen, var tvunget til at afslutte hurtigt - uden held - og så kunne Barcelona i det sidste sekunder score nok engang.

Solid start af Aalborg

Aalborg Håndbold startede kampen rigtig solidt. Mikael Aggefors stod forrygende, og Nikolaj Læsø skød med skarpt, så de danske mestre tog føringen med 4-3. Siden begyndte Barcelona dog at finde angrebsløsningerne, og de trak stille og roligt fra frem til en pauseføring på 19-15.

I anden halvleg var forskellen længe på tre-fire mål, fordi Barcelona næsten scorede efter behag. Men Aalborg Håndbold holdt også højt niveau i deres angreb, så kampen stadig levede.

10 minutter før tid fik Nikolaj Læsø endelig lukket hullet til to mål, og så blev håbet om overraskelsen for alvor tændt.

To Aalborg-scoringer i tomt mål betød, at stillingen var helt lige - 31-31 - med godt fire minutter igen. Men til slut var det altså lige nøjagtig ikke nok, og de danske mestre måtte slukørede forlade banen.