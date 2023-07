Aalborg Håndbold-talent lejes ud til mesterklub

AALBORG:Nok er Aalborg Håndbold gået på sommerferie, men der er fortsat gang i transferaktiviteten hos håndboldklubben.

Victor Kløve udlejes således til den svenske mesterklub Kristianstad i den kommende sæson.

- Victor har gennemgået en stor udvikling, og det var derfor også naturligt at forlænge med ham. Men han har behov for mere spilletid, end han har fået i slutningen af denne sæson, og derfor opstod der en rigtig god mulighed for at komme ud og få endnu mere erfaring og ansvar, som forhåbentligt vil udvikle ham yderligere, til når han vender tilbage til Aalborg til næste sæson, udtaler direktør Jan Larsen til Aalborg Håndbolds hjemmeside.

Victor Kløve selv ser frem til en større rolle og nye udfordringer på det svenske mesterhold.

- Jeg er virkelig glad for at være i Aalborg, men jeg er stadig ung og har et stort ønske om at forbedre mit spil. I jagten på mere spilletid og erfaring synes jeg derfor, at det lød spændende, da Kristianstad viste interesse. Jeg glæder mig til de nye udfordringer, og så er det heldigvis et på gensyn, da jeg slet ikke føler mig færdig med Aalborg Håndbold, siger Victor Kløve.

Bagspilleren har kontrakt med Aalborg Håndbold til 2026, men til den kommende sæson har Aalborg Håndbold en relativt stor besætning på venstre back til den kommende sæson.

Dels kommer Mikkel Hansen tilbage, og så lander Thomas Arnoldsen og Lukas Nilsson også i Aalborg til den nye sæson. I forvejen er der også Marinus Munk, så udlejningen af Victor Kløve kommer helt sikkert til at give bedre muligheder for spilletid til den talentfulde back.