Aalborg Håndbold til Barcelona for fjerde gang: Denne gang er det markant anderledes

HÅNDBOLD:Det er fjerde gang, at Aalborg Håndbold gæster storklubben Barcelona, når holdet torsdag spiller udekamp i Champions League-gruppespillet.

Men hvor holdet tidligere har haft både sponsorer og fans med til en håndboldfest i det spanske, så er situationen noget anderledes denne gang, hvor de spanske myndigheder netop har indført en lang række skarpe restriktioner for at imødegå corona-pandemien.

Der er udgangsforbud mellem 23 og 06, og i Catalonien er samtlige restauranter og barer lukket ned.

- Det ser noget anderledes ud, end de andre gange, vi har været hernede. Og på bussen ind til hallen kunne vi da godt se, at der ikke er mange mennesker på gaden. Så vi skal bare træne og så hjem på hotellet. Og selvom vi nok skal have noget luft, inden kampen torsdag aften, så bliver der ikke noget med en tur på Ramblaen, siger direktør Jan Larsen, da NORDJYSKE fanger ham efter ankomsten til Barcelona.

Håndboldmæssigt kan det til gengæld endnu engang blive en fest, for Barcelona er stadig at betragte som et af verdens absolut bedste hold. I de tre besøg tidligere har Aalborg ikke tabt med mindre end syv scoringer.

- Jeg ser dem som verdens bedste hold, så vi er da heldigvis ikke de eneste, der har det svært hernede, lyder det med et grin fra Jan Larsen.

- Men det er jo et hold med 19 stjerner nærmest. De har ikke bare to spillere af højeste klasse på hver plads, så når man sidder og kigger på truppen, så tænker man: Nåh ja, ham har de også. Og i år virker de nærmest endnu mere uhyggelige, end de før har gjort. De scorer jo næsten 40 mål i hver kamp, siger han.

Med stjerner som Soirhando, Dika Mem og Aleix Gomez for bare at nævne nogle, så skal Aalborg i dén grad lægge sig i selen.

- Vi ved, at i kampe som de her, der skal alle ramme dagen, hvis vi skal have bare en lille chance. Det er derfor, det var så ærgerligt, at vores eneste off day til nu kom imod Kiel, for så ser det bare ekstra slemt ud. Men omvendt er det også de her kampe, vi gerne vil spille, og dem vi skal være af. Og vi skal jo gerne vise, at vi år for år når endnu længere på det her niveau, siger direktøren.

Kampstart er flyttet til 18.45 for at imødekomme det landsdækkende udgangsforbud.