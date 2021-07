Aalborg Håndbold til VM for klubhold

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold er fortsat sulten efter flere sejre, og til oktober får holdet lov at prøve kræfter mod nogle af de bedste klubhold i verden.

IHF Super Globe i Saudi-Arabien, også kendt som Verdensmesterskaberne for klubhold, afholdes i oktober og får deltagelse af tre europæiske hold - heriblandt Aalborg Håndbold, skriver klubben i en pressemeddelelse.

- Det er jo kæmpe stort for os som klub at skulle deltage ved IHF Super Globe. Det er på en måde det ultimative inden for international klubhåndbold med deltagere fra hele verden, og vi glæder os virkelig meget til at vise os frem og gå efter at komme helt til tops, siger direktør Jan Larsen.

Der er i alt 10 deltagende klubber ved IHF Super Globe.

FC Barcelona er med som forsvarende mestre, mens Aalborg Håndbold er med som europæisk deltager via vores andenplads ved sidste sæsons EHF Champions League. SC Magdeburg er den tredje deltager fra Europa, og de er tildelt et wildcard grundet deres sejr i EHF European League.

Desuden er Al Duhail fra Qatar kvalificeret som den asiatiske repræsentant, mens der ligeledes vil være to deltagere fra værtsnationen, Saudi-Arabien. De fire sidste deltagere findes via kvalifikation i henholdsvis Afrika, Nordamerika og Caribien, Oceanien samt Syd- og Mellemamerika.

Aalborg Håndbold er direkte kvalificeret til kvartfinalen, der spilles 5. oktober. IHF Super Globe afvikles fra 4. oktober til 8. oktober