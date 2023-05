Aalborg Håndbold tog et stort skridt mod finalen

AALBORG:Aalborg Håndbold tog søndag eftermiddag et stort skridt mod igen i denne sæson at sikre sig en plads i DM-finalerne, da det hjemme i Aalborg blev til en sejr på 31-22 over Fredericia HK i den første semifinale.

Trods udfordringer undervejs var Aalborg Håndbold gennemgående Fredericia overlegne i et opgør, som nordjyderne førte fra start til slut.

Med et enkelt point i onsdagens returkamp i Fredericia er semifinalepladsen Aalborgs. I tilfælde af en Fredericia-sejr skal en tredje og afgørende kamp i Aalborg i brug.

Aalborg Håndbold - Fredericia HK 31-22 Håndbold, HTH Herreligaen, semifinale, første kamp

Stillinger undervejs: 5-1, 8-6, 11-7, 13-8, 16-11 (pausestilling), 17-15, 21-18, 24-20, 28-22, 29-22

Mål, Aalborg Håndbold: Felix Claar 6, Lukas Sandell 5, Kristian Bjørnsen 4, Henrik Møllgaard 4, Jesper Nielsen 3, René Antonsen 2, Sebastian Barthold 2, Marinus Munk 2, Aron Pálmarsson 1, Benjamin Jakobsen 1 Simon Gade 1

Topscorer, Fredericia: Reiner Taboada 9

Udvisninger: Aalborg Håndbold 0, Fredericia HK 4

Tilskuere: 4755 VIS MERE

Aalborg Håndbold kom flyvende ud af starthullerne foran det veloplagte publikum i Sparekassen Danmark Arena, hvor der var spillet mindre end fire minutter, før hjemmeholdet havde bragt sig foran 4-0.

Fredericia-træner Gudmundur Gudmundsson så derfor ingen anden udvej end at tage en tidlig timeout i brug, og den hjalp gæsterne.

Lukas Sandell gjorde det godt nok også til 5-0, men den tidligere danske landstræner havde brugt timeouten til at beordre sit hold over i det syv mod seks-spil, der har været hovedingrediensen bag den overraskende semifinaleplads.

Det angrebsmæssige overtal fik prikket hul på det solide Aalborg-forsvar, og da hjemmeholdet i den anden ende også blev ramt af et par noget tvivlsomme dommerkendelser, kæmpede Fredericia sig tilbage i kampen.

Efter 14 minutter var Aalborg Håndbolds føring helt nede på 8-7, og så var det Aalborg-træner Stefan Madsens tur til at tage en timeout.

Den fik en effekt, som aalborgenserne formentlig kun kunne have drømt om. Den stærke defensiv blev genetableret, og i målet stod Simon Gade fremragende.

I den anden ende gjorde især Felix Claar, hvad der passede ham, så da Fredericia efter små 24 minutters spil fik stoppet en næsten 10 minutter lang scoringspause, var Aalborgs føring øget til 13-8.

Det forspring holdt et velspillende Aalborg-hold første halvleg ud, så hjemmeholdet kunne gå til pause foran 16-11.

I anden halvlegs indledning blev det også 17-12 i nordjysk favør, men så begyndte Aalborgs ellers velsmurte angrebsmaskine at knirke.

Aron Pálmarsson var udgået tidligt i første halvleg, og konstellationen med Henrik Møllgaard, Felix Claar og Lukas Sandell i bagkæden havde ikke samme succes som i første halvleg.

Fredericia kom helt op på 15-17, og selv om Aalborg fik øget til 21-17, efter at også de var gået over i syv mod seks i angrebsspillet, var gæsterne ikke lige til at slippe af med igen.

12 minutter inde i anden halvleg var det stadig en helt åben kamp ved stillingen 22-20 til Aalborg, men så strammede hjemmeholdet grebet igen. Syv minutter senere kunne Sebastian Barthold øge føringen til 28-22, og derfra var der ikke længere tvivl om, at Aalborg Håndbold ville tage det første semifinalestik.

Slutfasen blev en noget målfattig affære, men det gjorde ikke noget for Aalborg, fordi Simon Gade samtidig lukkede helt af i målet, og derfor kunne hjemmeholdet til sidst køre en meget komfortabel sejr hjem.