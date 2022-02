Aalborg Håndbold tog ottende sejr på stribe

HÅNDBOLD:Det var et revanchelystent Aalborg Håndbold-hold, der gik på banen til fredagens hjemmekamp mod SønderjyskE.

Det var nemlig sønderjyderne, der i sæsonpremieren besejrede Aalborg Håndbold, og dermed indvarslede sønderjyderne det noget ustabile efterår, som mesterholdet præsterede i liga-sammenhæng.

I fredagens kamp var der til gengæld ingen slinger i den ålborgensiske vals. Blot to dage efter den sikre Champions League-sejr over Elverum gentog Aalborg Håndbold kunststykket, da SønderjyskE måtte rejse hjem en håndboldlektion rigere.

Da Buster Jul med lidt målmandsstøtte kastede et straffekast i mål til 21-15 som første halvlegs sidste kast, virkede det allerede som en given sag, at Aalborg Håndbold ville tage sin ottende sejr på stribe, og dermed fastholde sin perfekte rekordliste for 2022.

Nok var det ikke den skarpeste defensive præstation, man har set fra Aalborgs side, men da Aalborg anført af en veloplagt Felix Claar havde så godt som frit spil rent offensivt, var det et Aalborg-hold i fuld kontrol.

Det kampbillede ændrede sig ikke i de sidste 30 minutter. Her var det fortsat Aalborg Håndbold, der hele tiden formåede at holde SønderjyskE’s scoringsmæssige tilnærmelser på en armslængdes afstand.

Overskud

De defensive kvaler blev til stadighed overskygget af en velsmurt offensiv, der selv i pressede situationer va i stand til at finde målgivende løsninger. Som eksempelvis, da Claar og Læsø leverede en vip-kombination presset af en afventende passiv-kendelse.

I glimt viste Aalborg ikke blot høj klasse men ganske enkelt håndboldspil fra øverste hylde. Når Felix Claar satte tempo var det umuligt for SønderjyskE’s defensiv at følge trop. Der var også lovende takter fra Aron Palmarsson, der stille og roligt ser ud til at spille sig tilbage i kampform. Mod SønderjyskE diskede han op med et par herlige afleveringer, der ligefrem stank af klasse.

Der blev med andre ord uddelt kollektive fredagsgodter til de fremmødte tilskuere.

Unge Christian Termansen fik scoret mod kampens slutning og modtog fredagens største bifald fra de 3415 tilskuere.

Aalborg Håndbold fik med fredagens sejr sat endnu en streg under, at man er på rette vej. Det var kamp nummer otte i 2022, og det var sejr nummer otte, der blev sat ind på kontoen. Aalborg Håndbold ligner for alvor det klassehold, som alle forventer, man skal være.