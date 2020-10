Aalborg Håndbold-toget fortsætter trods bump på vejen

HÅNDBOLD:Lørdag hentede Aalborg Håndbold den sjette sejr ud af lige så mange mulige i Herre Håndbold Ligaen. Det skete til trods for, at Skanderborg gennem store dele af kampen lignede det stærkeste hold.

Nordjyderne vandt dog 29-26 efter en god slutspurt.

4 Foto: Kim Dahl Hansen

Selvom Aalborg Håndbold kører sejre ind på stribe, viser holdet fortsat svagheder fra tid til anden. Nogle af dem udstillede Skanderborg Håndbold, da de gæstede Jutlander Bank Arena lørdag eftermiddag.

Aalborgenserne lagde fint ud i opgøret, men gennem første halvleg begyndte østjyderne at presse det nordjyske forsvar i sådan en grad, at Simon Gade fik en hård opgave i hjemmeholdets mål. Forsvaret fandt ikke den tilstrækkelige kompakthed, og Skanderborg formåede at skabe store huller.

Dermed lignede det en Skanderborg-føring op til pausen. Men med tre mål i slutningen af anden halvleg formåede svenske Felex Claar at gøre det til 12-12 inden anden halvleg.

Efter pausen kom Mikael Aggefors ind i Aalborg-målet i stedet for sin målmandskollega for at sætte en stopper for det østjyske skydetelt. Det var en stor udfordring i de første 10 minutter, men herefter begyndte den erfarne keeper at holde et par nærgående forsøg ude.

Herfra måtte Aalborg kæmpe for at indhente de par mål, som de var kommet bagud efter en dårlig start på anden halvleg.

4 Foto: Kim Dahl Hansen

Alt imens fortsatte Kristoffer Laursen i Skanderborg-målet med at stå en god kamp, hvilket gav flere kontraangreb fra gæsterne. De få hundrede tilskuere i Gigantium måtte også se hjemmeholdet begå flere angrebsfejl.

I den anden ende prøvede det aalborgensiske forsvar at sætte hårdt ind. Det betød også, at Henrik Møllgaard modtog sin tredje udvisning og dermed et rødt kort 20 minutter inde i anden halvleg.

Til gengæld fik bevægeligheden i hjemmeholdets angreb et ekstra gear, hvilket stille og roligt bragte Aalborg Håndbold tilbage i kampen. Til sidst i kampen var det også nordjyderne, som fik til opgave at forsvare en føring i hus.

Med to minutter igen stod der 28-26 til Aalborg trods en turbulent anden halvleg. Med en scoring til en tremålsføring lukkede Felix Claar kampen til 29-26 med under et minut igen.

Dermed er Aalborg Håndbold fortsat ubesejrede i Herre Håndbold Ligaen og fører ligeledes i tabellen.