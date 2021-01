Aalborg Håndbold træner igen - men kun med syv markspillere

HÅNDBOLD:Efter knap tre ugers jule- og nytårsferie er spillerne fra Aalborg Håndbold atter tilbage i træning. Pausen har ifølge cheftræner Stefan Madsen været voldsomt tiltrængt ovenpå et efterår med to ugentlige kampe og mange rejsedage i forbindelse med Champions League.

- Vi havde virkelig brug for at få ladt batterierne op, så der er selvfølgelig lidt, der skal bygges op igen. Spillerne har holdt sig i gang med løb, men styrketræningen har af gode grunde været svær at lave. Derfor var jeg også lidt nervøs for, hvordan de fysiske tal ville se ud hos spillerne, men heldigvis ser det ganske fornuftigt ud.

Stefan Madsen har dog kun otte spillere til rådighed fra ligatruppen - syv markspillere og en målmand - for syv profiler er rejst til VM i Egypten, mens Sebastian Henneberg fortsat genoptræner ovenpå en korsbåndsskade.

Aalborg Håndbolds VM-spillere Henrik Møllgaard, Magnus Saugstrup, Nikolaj Læsø og Benjamin Jakobsen er med i den danske trup. Buster Juul og René Antonsen står på reservelisten og kan i teorien blive bedt om at rejse til Egypten. Mikael Aggefors, Felix Claar og Lukas Sandell er taget til VM for at repræsentere Sverige. VIS MERE

- Det gør det svært at lave nogenlunde normal holdtræning. Det bliver i stedet til en del individuel og fysisk træning i stedet.

Af samme grund har Aalborg Håndbold indtil videre kun programsat én testkamp - før Håndboldligaen genstartes 4. februar. Det bliver mod Århus Håndbold torsdag 21. januar.

- Vi har nogle af vores unge spillere inde over vores forløb med coronatests. De deltager i nogle af vores træninger og kommer også med i den testkamp. Men jeg er nødt til at føle mig lidt frem - i forhold til, hvor meget jeg kan tillade mig at presse dem på fysikken. Det kan dog være, vi tilføjer en testkamp mere i slutningen af måneden, fortæller Stefan Madsen.

Det videre forløb afhænger også af, hvornår han får sine landsholdsspillere hjem fra VM-slutrunden.

- De spillere, der bliver involveret i finaleweekenden i Kairo, vil først være tilbage i træning tirsdag 2. februar, hvor vi skal spille kamp i Skanderborg to dage senere. Det er ikke optimalt, men sådan er vilkårene, og jeg kan altså ikke få mig selv til andet end at håbe på, at Danmark går hele vejen ved VM, fastslår cheftræneren.