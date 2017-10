Aalborg Håndbold trak GOG

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold skal op imod GOG Håndbold, når der i det nye år skal findes en vinder af Santander Cup i håndboldens Final 4.

Det var fynboerne, der kom op ad hatten ved torsdagens lodtrækning til semifinalerne, mens den anden semifinale kommer til at stå imellem Team Tvis Holstebro og Ribe-Esbjerg HH.

Det står klart, at finalestævnet afvikles 3.-4. februar 2018, og torsdag blev det også afsløret, at det er Holstebro og Gråkjær Arena, der bliver værter for stævnet.

- Vi havde tre super gode kandidater i spil, der hver især ville kunne levere et fantastisk finalestævne, men valget faldt denne gang på Holstebro, der dermed for første gang skal prøve kræfter med arrangørrollen. Santander Final4 er blevet et kæmpe tilløbsstykke, og vi glæder os umådelig meget til at komme til Gråkjær Arena. Både TTH Holstebro og kommunen har virkelig lagt sig i selen for at det kunne lykkes, og vi er meget glade for, at vi nu er enige om rammerne og kan melde det bredt ud, siger direktør i Divisionsforeningen Thomas Christensen.