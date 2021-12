Aalborg Håndbold trodsede snevejret og skød endnu et storhold i sænk

HÅNDBOLD:Det kan godt være, at snevejret lagde en alvorlig dæmper på tilstrømningen til Gigantium onsdag aften, men de 450, der trodsede uvejret, så hjemmeholdet levere endnu et europæisk mesterstykke.

De danske mestre fik skovlen under Pick Szeged i topkampen i Champions League. Aalborgs bagspillere skød med skarpt gennem hele kampen, og med en sejr på 34-30 er holdet nu bedre end ungarerne indbyrdes og indtager andenpladsen i gruppe A.

Hjemmeholdet førte kampen i Sparekassen Danmark Arena fra start til slut, men afgørelsen faldt først i de sidste fem minutter, hvor Aalborg Håndbold denne gang viste overskud og satte skabet grundigt på plads.

Aalborg Håndbold - Pick Szeged 34-30 (16-14), Stillinger undervejs: 4-4, 10-5, 13-9 (16-14), 19-18, 25-22, 31-28 Mål Aalborg: Nikolaj Læsø 9, Lukas Sandell 8, Felix Claar 6, Buster Juul 4, Henrik Møllgaard 2, Kristian Bjørnsen 2, Sebastian Barthold 1, René Antonsen 1, Simon Gade 1 Topscorer Pick Szeged: Bence Bánhidi 7, Mario Sostaric 7 Udvisninger: Aalborg 4, Pick Szeged 4 Tilskuere: 450 i Sparekassen Danmark Arena VIS MERE

De to hold havde indledningsvis forholdsvist let ved at score deres mål og fulgtes derfor ad til 5-5 efter otte minutters spil.

Stille og roligt fik Aalborg Håndbold dog tætnet forsvaret, og Simon Gade i målet begyndte at kvittere med en stribe redninger. Konsekvensen var en periode på ni minutter, hvor Pick Szeged ikke kom på måltavlen. Den udnyttede hjemmeholdet - anført af især Lukas Sandell - til at bringe sig i front med 10-5 godt halvvejs gennem første halvleg.

Frem mod pausen overtog den ungarske landsholdskeeper Roland Mikler dog scenen med en række store redninger, og Aalborg Håndbold skulle virkelig slide for deres mål. Angrebsspillet savnede dog også fart og blev næsten hver gang klumpet sammen centralt. Læg en række tekniske fejl dertil, og så skrumpede aalborgensernes føring helt ind til 13-12.

Nikolaj Læsø skød igen med skarpt i Champions League. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Nikolaj Læsø, der havde sendt et par projektiler afsted i kampens indledning, kom siden tilbage i angrebet i stedet for en uskarp Henrik Møllgaard og var med til at sikre en føring på 16-14 ved pausen.

I starten af anden halvleg kom de to hold igen ud og byttede mål, og kampen balancerede på et knivsæg frem til 23-22. Så tog Simon Gade til gengæld fat mellem stængerne igen, og aalborgenserne trak igen fra.

Nikolaj Læsø og Lukas Sandell var uimodståeligt skydende i bagkæden, og så gjorde det mindre, at hverken streg- eller fløjspillet for alvor blev sat i scene.

Med 10 minutter tilbage af opgøret klappede Nikolaj Læsø igen sit hold foran med fire mål - 28-24 - og siden kom Pick Szeged ikke tættere på end tre mål. Felix Claar sikrede reelt sejren, da han brød igennem og scorede til 32-28 med fire minutter tilbage.

Champions League-gruppen føres af franske Montpellier med 15 point for ni kampe, mens Aalborg Håndbold har 12 point for det samme antal opgør. Pick Szeged har ligeledes 12 point på tredjepladsen, mens Kiel på fjerdepladsen er noteret for 11 point (med en kamp i baghånden).