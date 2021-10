Aalborg Håndbold tromlede sig i VM-semifinalen

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold skulle onsdag forsøge at forsvare Danmarks ære, som det første danske hold nogensinde, ved IHF Super Globe - bedre kendt som VM for klubhold - der bliver spillet i Jeddah i Saudi-Arabien.

Det lykkedes aalborgenserne med en storsejr på 38-27 over saudi-arabiske Al-Wehda, som er et af turneringens to værtshold.

Aalborg Håndbold var inden kampen udråbt som store favoritter. Det var også tydeligt, når øjnene gled ned over de to holdkort. To navne stak dog ud hos Al-Wehda. Den første var topscoreren ved VM-slutrunden i januar, Frankis Carol, der ikke blev klar til kampen, samt den cubanske højreback Angel Hernandez, der undervejs viste prøver på sine tekniske færdigheder.

På trods af den store favoritværdighed tog cheftræner Stefan Madsen ingen chancer og stillede med stærkeste opstilling fra start. Aalborgenserne udviste fuld koncentration i indledningen af kampen, og der blev absolut ikke givet noget ved dørene i den stort set mennesketomme håndboldhal.

Derfor kunne Sebastian Barthold ni minutter inde i kampen efter godt forarbejde af Felix Claar bringe Aalborg foran med 7-1.

Nordjyderne fortsatte det høje tempo gennem kampens første kvarter. Det var tydeligt, at Al-Wehda ikke møder samme intensitet, kvalitet og fart til daglig.

Aalborg Håndbold - Al-Wehda 38-27 (19-10) Stillinger undervejs: 4-1, 8-3, 12-5, 14-9, (19-10), 24-13, 28-15, 30-19, 35-23 Mål, Aalborg Håndbold: Sebastian Barthold 8, Jonas Samuelsson 6, Nikolaj Læsø 6, Andreas Holst 4, Felix Claar 3, Valdemar Hermansen 3, Martin Larsen 2, Buster Juul 2, René Antonsen 2, Lukas Sandell 1, Jesper Nielsen 1 Udvisninger: Al-Wehda 3, Aalborg Håndbold 5 VIS MERE

Det kom særligt Sebastian Barthold til gavn, som kontant blev spillet fri, når Aalborg skruede tempoet et par ekstra procent i vejret. Nordmanden kunne med en kontrascoring og sit sjette mål i kampen score til 12-4.

Skarpheden og koncentrationen faldt dog en smule, som Stefan Madsen begyndte at skifte rundt på kæderne. Fire angreb i træk blev forsømt, og så kunne Al-Wehda reducere forspringet til 7-12.

At det var saudierne, som var ovenpå, var dog en stakket frist. Et hav af tekniske fejl mod slutningen af halvlegen gjorde, at Nikolaj Læsø, Martin Larsen og Jesper Nielsen med et mål hver kunne sende Aalborg til pause foran 19-10.

Der blev endnu engang roteret på flere positioner til anden halvlegs start. Andreas Holst stemplede ind og meldte sin ankomst med to missiler fra distancen, mens Jonas Samuelsson ligeledes fulgte trop med to mål. Dermed havde Aalborg udbygget føringen til 11 mål.

Den komfortable føring gav den unge keeper Nichlas Ludvigsen muligheden for at få lidt vigtig erfaring i Aalborg-målet, og han gjorde en fin figur.

Selvom sejren aldrig kom i fare, sneg fejlene sig ind hos nordjyderne. Der blev brændt utallige frie skud, hvor Jonas Samuelsson var den helt store skurk, mens forsvarsspillet blev en anelse sløset og resulterede i flere udvisninger.

Aalborg Håndbold gik i sidste halvdel af anden halvleg i total cruisekontrol og fik sparet kræfter frem mod torsdagens semifinale mod tyske SC Magdeburg.

Her venter et par gamle kendinge i form af Jannick Green, Omar Ingi Magnusson og Magnus Saugstrup.