Aalborg Håndbold tyvstarter slutspil

AALBORG:Søndag venter den sidste grundspilskamp for Aalborg Håndbold, der skal ud i et potentielt meget afgørende slag mod TTH. Holstebro-holdet ligger lige nu på tredjepladsen et point efter Aalborg Håndbold på andenpladsen. Dermed spiller de to hold om et ekstra point til det kommende slutspil, hvor en eventuel vinder af søndagens kamp kan tage to point med over i slutspilspuljen, mens en taber må nøjes med et enkelt point.

- Den her kamp mod TTH er mindst ligeså vigtig som de to Champions League-kampe, der ligger på hver side af den. Det er en kamp, som ekstremt vigtig for resten af vores sæson, fordi det ekstra point meget vel kan vise sig afgørende, siger Simon Gade.

Aalborg-keeperen skiftede inden denne sæson fra netop Holstebro til Aalborg, og her har han stille og roligt etableret sig som en stærk sidste skanse, hvor han supplerer Mikael Aggefors.

- Jeg kender måske skytterne lidt bedre, fordi jeg har spillet sammen med mange af dem, men ellers er det ikke noget, jeg kommer til at bruge ret meget i kampen. Vi havde en svær kamp mod Holstebro, da vi mødte dem på udebane, og vi ved, at det er et hold med et par markante profiler i Aaron Mensing og Kay Smits, som vi skal forsøge at lukke ned for, siger Simon Gade.

Kampens betydning gør, at Simon Gade ikke tøver med at ophøje den til mere end en normal grundspilskamp.

- Det her er første kamp i slutspillet for vores vedkommende. Det er der ingen tvivl om. Den er ligeså vigtig, som de kommende slutspilskampe, pointerer Simon Gade.

Der er også en mulighed for, at Aalborg kan ende som vinder af grundspillet. Det vil kræve, at man henter et point på GOG, der møder Fredericia i sin sidste grundspilskamp. Det er dog ikke en tanke, der vinder megen opmærksomhed hos Simon Gade.

- Vi vil da gerne vinde grundspillet, men det her handler først og fremmest om, at vi skal vinde vores kamp, så vi får de to point med over i slutspilsgruppen. Hvis vi kan ende som nummer et, er det bare en bonus, men det er ikke noget, vi tænker over op til kampen, siger Simon Gade.

Simon Gade og resten af Aalborg Håndbold-holdet er kommet godt hjem efter en hektisk torsdag, der bød på en tur til Porto, Champions League-kamp og retur hjem til Aalborg.

Det kan lyde som hård kost, men de scenevante håndboldproffer klarede dagens udfordringer i stiv arm.

- I forhold til transporttiden kan man sige, at det ikke var meget værre end en bustur til Sjælland. Vi var lidt senere hjemme, men vi havnede i vores egen seng, så det var ikke så slemt. Vi havde også haft god tid til at forberede os på kampen, så rent fysisk var det ikke så slemt, siger Simon Gade.

Der er kampstart klokken 15.30.