Aalborg Håndbold uden flere profiler - derfor mangler de

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold var foruden to af sine profiler, da klubben onsdag aften vandt over Skive fH med 34-24 på udebane.

Det var henholdsvis Sebastian Barthold og Lukas Sandell, som var fraværende fra Aalborg-truppen inden opgøret i det vestjyske.

- Lukas Sandell har fået trukket noget væske ud af sin hofte, og Sebastian Barthold er desværre testet positiv for corona, forklarer cheftræner Stefan Madsen.

På grund af de to afbud måtte Aalborg-træneren prøve alternative formationer af. Derfor kom stort set alle de medrejste spillere også i aktion i det vestjyske.

- Med Lukas ude var vi nødt til at se, hvordan det så ud med en højrehåndet højre back, og jeg synes, at Holst gjorde det rigtig fint, mens Henrik Møllgaard sluttede fint af også. Det var egentlig rart at se, at vi har den formation også. Jeg synes, også at vi har været gode til at dele ressourcerne, og at de folk, som kommer ind leverer rigtig godt, anerkender Stefan Madsen.

Det var blot 10 minutter inde i kampen at Martin Larsen måtte hjælpes fra banen i store smerter, og det berørte ikke blot holdkammeraterne. Cheftræneren var også meget mærket af situationen efter kampen.

- Vi er selvfølgelig glade for to point, men Martin Larsens ulykke overskygge bare det hele. Han har allerede haft to skader i det knæ, så nu beder vi bare til de højere magter og håber, at det var en forskrækkelse, fortæller Stefan Madsen tydeligt berørt af situationen.