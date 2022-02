Aalborg Håndbold udnyttede smal norsk trup i Champions League

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold cementerede førstepladsen i deres Champions League-gruppe onsdag aften ved at besejre Elverum hjemme med 32-27.

Det var en kamp, de som forventet vandt, men det var en besværlig start, hvor de flere gange var bagud med tre mål.

- Vi fik ikke fart på bolden i angrebet, det blev lidt hakket. De formåede at låse os, og vi fik derfor ikke flow i spillet. Vi fik bedre styr på det 10 minutter inde i kampen, lyder det fra Aalborgs svenske stjernespiller Felix Claar.

- Elverum har mange gode spillere og ikke mindst Eric Johansson, der har et godt skud, det er et godt hold, men vi fik snakket om, at vi skulle have sat flere kryds op og mere bevægelse i angrebet, og det synes jeg, at vi fik gjort, siger Felix Claar.

Aalborg-holdet havde også problemer i starten af ligakampen mod TMS Ringsted i weekenden, men det er ikke bekymrende for Felix Claar.

Aalborg Håndbold-træneren Stefan Madsen kunne glæde sig over holdets sejr, og at de bevarer førstepladsen i deres gruppe, før de sidste to opgør. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- I dag var vi bagud med tre, det var ikke seks mål, men der er nogle ting, der skal blive bedre fra starten, det er der, siger Felix Claar.

Aalborg Håndbold gik til pause med en føring på 14-13, men den føring blev hurtigt udbygget til fem i anden halvleg, hvorefter holdet ikke havde problemer med at holde den afstand og samtidig udbygge den ad flere omgange.

Sigter efter førstepladsen

- Vi vidste, at de havde en tynd trup, så vi ville løbe med dem, og jeg tror, at vi trættede dem lidt, siger Felix Claar, der selv stod for seks scoringer i kampen, og dermed blev Aalborg Håndbolds topscorer. Før onsdagens kamp mod Elverum var Aalborg Håndbold på førstepladsen i deres Champions League-gruppe á point med Montpellier på andenpladsen, der mødte tredjepladsen Kiel, der var ét point efter, i en kamp, der sluttede efter deadline på denne avis. Aalborg lagde dermed pres på det franske og tyske hold inden deres opgør.

- Nu har vi to kampe tilbage, og hvis vi vinder dem, bliver vi etter i puljen, og det sigter vi selvfølgelig efter, siger Felix Claar. Aalborg Håndbold møder fredag SønderjyskE i HTH Ligaen, før det 2. marts igen går løs i Champions League med et opgør mod Montpellier.