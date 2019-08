Aalborg Håndbold vågnede i anden halvleg

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold vandt sin tredje kamp i denne sæson - men denne gang den første i ligaen - da holdet fredag aften besejrede Nordsjælland Håndbold med 34-25.

En stærk anden halvleg var nok til at lukke et opgør, der i første halvleg havde været overraskende tæt.

Første halvleg var særdeles atypisk for Aalborg Håndbold. Holdet kom ellers godt fra start og var oppe med 3-1, men derfra udviklede halvlegen sig til at blive en sand målfest.

Den ellers notorisk berygtede defensiv fik slet ikke fat i Nordsjælland-spillerne, og i målet kunne Mikael Aggefors heller ikke finde sit sædvanlige topniveau.

Gæsterne bragte sig foran med 10-8, men Aalborg havde også let ved at spadsere igennem i den modsatte ende, hvor især Janus Smarason og Sebastian Berthold målmæssigt gjorde det glimrende - førstnævnte diskede dog op med for mange tekniske fejl.

Målfesten fortsatte dog halvlegen igennem, og unge Oliver Norlyk lukkede halvlegen af med et godt gennembrud og scoring til pauseføring på 18-17 til Aalborg.

Men straks fra anden halvlegs start vågnede de danske mestre op til dåd. Defensiven fik for alvor fat og holdt gæsterne på blot en enkelt scoring i de første syv minutter, og i den anden ende fortsatte Aalborg selv med at gøre, som de ville.

Det betød, at føringen lynhurtigt blev udbygget til fem mål ved stillingen 23-18. Og så var den kamp lukket.

Spændende var det at se den nye nordmand Mishels Liaba, der stemplede godt ind i anden halvleg. Og stregspilleren René Antonsen, der har siddet ude i nærmest hele opstarten fik også gode minutter på banen.

Spillerne kan nu glæde sig over en sjældent lang pause, da næste kamp først er 7. september, hjemme mod GOG.