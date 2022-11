Aalborg Håndbold vandt igen, men stjernen forlængede kedelig stime

HILLERØD:Aalborg Håndbold vandt tirsdag aften for ottende gang i træk i HTH Herreligaen.

På udebane blev det til den ventede sejr over Nordsjælland Håndbold, der blev besejret med 31-25 efter en aalborgensisk pauseføring på 17-12.

- Jeg er meget mere tilfreds i dag, end jeg har været efter de to seneste kampe (Mod TTH Holstebro og Ribe-Esbjerg, red.). Vi spillede en meget kontrolleret og professionel kamp. Vi gjorde det, der skulle til og ikke ret meget mere. I nogle perioder gjorde vi også en smule mindre, end vi forventer af hinanden, men vi kontrollerede jo kampen hele vejen både defensivt og offensivt, og så fik vi endda jongleret lidt med nogle forskellige konstellationer. Det var dejligt, siger Aalborg Håndbolds cheftræner, Stefan Madsen.

Nordsjælland - Aalborg Håndbold 25-31 Håndbold, HTH Herreligaen

Stillinger undervejs: 3-3, 4-8, 7-12, 10-12, 10-16, 12-17 (pausestilling), 15-21, 20-23, 20-29, 24-29

Mål, Nordsjælland: Matias Campbell 6, Jeppe Cieslak 5, Nichlas Hald 3, Tobias Jørgensen 3, Nikolaj Larsson 2, Magnus Kronborg 2, Carl Emil Haunstrup 1, Hakan Sahin 1, Andreas Dysseholm 1 , Julius Mørch 1

Mål, Aalborg: Felix Claar 9, Sebastian Barthold 4, Kristian Bjørnsen 3, Mikkel Hansen 3, René Antonsen 3, Lukas Sandell 2, Simon Gade 2, Benjamin Jakobsen 1, Jesper Nielsen 1, Mads Hoxer 1, Henrik Møllgaard 1, Mikkel Ladefoged 1

Udvisninger: Nordsjælland 5, Aalborg 1

Nordsjælland kunne følge med i kampens spæde begyndelse, men som første halvleg skred frem, stod det hurtigt klart, at Aalborg var overlegne.

Anført af en velspillende Felix Claar havde nordjyderne ikke nogen problemer med at komme til scoringer, og nordjyderne fik også bedre og bedre fat defensivt.

Scenariet fra første halvleg gentog sig igen efter pausen. I begyndelsen fulgte Nordsjælland fint med og fik flere gange reduceret Aalborgs føring til tre mål, før gæsterne strammede grebet.

- Det var ærgerligt, at vi ikke kom bedre ud, men vi ved godt, at der i de her kampe vil være små udfald. Det vigtigste er, at vi taber de perioder 0-2 og ikke 1-5, og vi er glade for de to point efter en lang bustur herover. Det, vi kom efter, fik vi heldigvis med hjem. Nu har vi i nogle kampe balanceret og leget lidt med ilden, og det synes jeg på ingen måde, vi gjorde i dag. Det var en meget ydmyg indsats, hvor vi viste, at vi havde respekt for opgaven, siger Stefan Madsen

Henrik Møllgaard og holdkammeraterne leverede en meget professionel indsats i Hillerød. Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

Aalborg Håndbold slap dog ikke fra Hillerød uden en forskrækkelse, da Sebastian Barthold i første halvleg måtte udgå, efter at en Nordsjælland-spiller havde begået angrebsfejl og efterfølgende banket sit hoved sammen med nordmandens.

I forvejen er Buster Juul fraværende på venstre fløj, og derfor måtte unge Mikkel Ladefoged i aktion. Han nåede at få scoret, inden Barthold i anden halvleg var klar til at komme på banen igen.

- Det så grimt ud, men det var hagen, der fik en ordentlig tur, og heldigvis var han klar til at spille igen, siger Stefan Madsen.

Bemærkelsesværdigt var det også, at Mikkel Hansen brændte et straffekast og dermed forlængede en kedelig stime. Det var landsholdsstjernens sjette brændte forsøg i træk, efter at han ellers var sikkerheden selv i begyndelsen af sæsonen.

Efterfølgende overtog Sebastian Barthold ansvaret fra straffestregen, og han scorede på begge sine forsøg

- Nogle gange kommer man ind i de perioder, men det er selvfølgelig en helt uvant situation for Mikkel. Vi har dog stadig stor tillid til, at han nok skal finde rytmen igen, siger Stefan Madsen.

Mikael Aggefors begyndte på banen mod Nordsjælland, men det var Simon Gade, der var bedst, da han undervejs blev indskiftet og krydrede nogle store redninger med to scoringer. Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

At Aalborg Håndbold nu har vundet otte ligakampe i træk ændrer dog ikke på, at der kun er et point ned til GOG på andenpladsen. Fynboerne vandt tirsdag en svær udekamp mod Bjerringbro-Silkeborg.

- Som ligaen udvikler sig, handler det om at køre på, og som jeg har sagt nogle gange, er det nu, vi skal lægge grundstenene til det, der skal foregå til foråret. Det bliver et kapløb, siger Stefan Madsen.

Aalborg Håndbolds næste opgave er på lørdag på udebane mod KIF Kolding.