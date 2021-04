Aalborg Håndbold vandt topkamp og tog et stort skridt mod medaljekampene

HÅNDBOLD:Meget skal gå galt, hvis Aalborg Håndbold ikke igen i denne sæson skal spille med om medaljerne i dansk herrehåndbold.

Det må være konklusionen, efter at de to seneste års danske mestre onsdag hentede en sikker sejr på 30-26 i udekampen mod TTH Holstebro.

TTH Holstebro - Aalborg Håndbold 26-30 (12-17) Stillinger undervejs: 2-2, 4-4, 7-9, 10-13, 12-17 (pausestilling), 14-22, 17-23, 18-24, 21-27, 23-28 Topscorer, TTH Holstebro: Magnus Bramming 5, Kay Smits 5, Allan Damgaard 5 Mål, Aalborg Håndbold: Sebastian Barthold 6, Felix Claar 6, Magnus Saugstrup 5, Henrik Møllgaard 3, Lukas Sandell 3, Jonas Samuelsson 2, Nikolaj Læsø 2, Mads Christiansen 2, Buster Juul 1 Udvisninger: TTH Holstebro 2, Aalborg Håndbold 2 VIS MERE

Opgøret i Holstebro var en direkte duel om førstepladsen i slutspilspuljen, men der var reelt aldrig tvivl om, at Aalborg Håndbold skulle hente de to point, der betyder, at nordjyderne overtager førstepladsen i slutspilspuljen.

Aalborg Håndbolds forsvar havde godt fat i hjemmeholdet fra start, men en kombination af et par tekniske fejl og nogle store afbrændere på TTH-målmand Sebastian Frandsen betød, at det ikke gav nogen belønning på måltavlen.

Efter 10 minutters spil var det derfor helt lige ved stillingen 4-4, men som første halvleg skred frem, fik Aalborg Håndbold så småt skudt hul på Sebastian Frandsen, og så fik gæsterne også et overtag på måltavlen.

Efter 22 minutters spil stod det 12-8 i nordjysk favør, og da fortsat fint forsvarsspil også blev udnyttet i den anden ende af især en skarp Sebastian Barthold, var Aalborg Håndbold et lille minut før første halvlegs afslutning foran 17-11.

Hjemmeholdets Kay Smits fik godt nok scoret første halvlegs sidste mål, men det kunne ikke ændre indtrykket af, at Aalborg Håndbold havde været klart bedst i de første 30 minutter.

Overlegenheden blev der sat en tyk streg under fra anden halvlegs start, hvor Aalborg Håndbold nærmest scorede efter behag, så godt fem minutter inde i halvlegen var føringen øget til 22-14.

En stærk entré af den indskiftede TTH-målmand Richard Frisk hjalp ganske vist hjemmeholdet lidt tilbage i kampen, så Aalborg Håndbolds føring godt midtvejs var nede på fem mål.

Seks minutter før tid var gæsternes føring nede på 27-23, men så satte Aalborg Håndbold proppen i igen og kørte en forholdsvis sikker sejr hjem.