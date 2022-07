Aalborg Håndbold venter spændt på Mikkel Hansen: Sådan har han det efter blodprop

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold tog mandag hul på forberedelserne frem mod den kommende sæson, men det var som planlagt uden deltagelse af den mest imødesete forstærkning af de danske pokalmestre.

Det er næsten halvandet år siden, at Aalborg Håndbold kunne præsentere Mikkel Hansen som ny spiller i klubben med virkning fra denne sommer, men landsholdsstjernen tiltræder først mandag 22. august.

Det skyldes, at han til den tid lige akkurat har været i udlandet i mere end 10 år og derfor kan komme hjem på den lukrative forskerskatteordning, der gør, at han kan nøjes med at betale 27 procent i skat.

Det betyder, at Mikkel Hansen går glip af hele Aalborg Håndbolds opstart forud for den kommende sæson.

- Selvfølgelig betyder det noget, at han ikke er med i opstarten, men omvendt ved vi også, at Mikkel har en spilintelligens af en anden verden, så vi skal nok få ham integreret. Det er jeg ikke så bekymret for, siger Aalborg Håndbolds cheftræner, Stefan Madsen.

Under alle omstændigheder havde det heller ikke været givet, at Mikkel Hansen ville have været klar til at indgå i træningen på lige fod med holdkammeraterne. I forbindelse med en knæoperation blev det 34-årige håndboldkoryfæ i marts ramt af en blodprop i lungerne, hvorfor han gik glip af de sidste måneder af sæsonen hos franske Paris SG.

Mikkel Hansen har ikke været i kamp siden marts, hvor han blev ramt af en blodprop i lungerne. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Mikkel Hansen er dog i klar bedring, melder Jan Larsen, direktør i Aalborg Håndbold.

- Mikkel har det fint og træner på livet løs. Vi glæder os, til han kommer, og det ved vi også, at han gør, men samtidigt skal vi også passe på ham. Han har været ude i lang tid, siger Jan Larsen.

Mikkel Hansen tiltræder som nævnt i sin nye klub mandag 22. august. Dagen efter skydes Aalborg Håndbolds sæson i gang med Super Cuppen mod GOG hjemme i Sparekassen Danmark Arena, hvor publikum dog formentlig ikke får den tidligere Barcelona- og Paris-spiller at se i kamp.

Aalborg Håndbolds opstartsprogram Aalborg Håndbold spiller følgende træningskampe forud for sæsonen.

6. august mod Mors-Thy Håndbold i Fjerritslev

10. august mod Kolstad Håndball i Østervrå

12. august mod ØIF Arendal i Arendal, Norge

13. august mod Bjerringbro Silkeborg i Arendal, Norge

14. august mod SC Magdeburg i Arendal, Norge

18. august mod Skjern Håndbold i Vadum VIS MERE

- Det er nok yderst tvivlsomt, fordi han jo i lang tid kun har trænet for sig selv og ikke med andre spillere. Han skal dog nok være her og være en del af det, men man skal nok ikke sætte næsen op efter, at han spiller den kamp.

- Det ville være for tidligt, og han skal også igennem nogle flere tests. Han har været på blodfortyndende medicin, og det er selvfølgelig vigtigt at undersøge, hvordan hans krop reagerer på at trappe ud af det. Hvornår han er klar til at spille, må vi tage, når vi kommer tættere på, siger Jan Larsen, der dog ikke er nervøs for, at Mikkel Hansen kommer tilbage i fulde omdrejninger.

- Det er jeg ikke, for han kan jo træne, og han træner virkelig meget, så han skal nok komme tilbage i topform. Bortset fra enkelte undtagelser har Mikkel jo spillet håndbold uafbrudt i de sidste 12-13 år, så måske har det været en kærkommen mulighed for kroppen til at falde lidt til ro. Han skal genopbygges, og så skal vi nok få den sprudlende Mikkel, som vi kender, tilbage, siger Jan Larsen.

Cheftræner Stefan Madsen ser også meget frem til samarbejdet med dansk håndbolds største stjerne.

- Jeg har haft nogle indledende samtaler med Mikkel, og jeg kan virkelig mærke, hvor meget han brænder for at være en del af det her projekt. Jeg glæder mig også til at blive inspireret af ham. Som med alle andre spillere er jeg åben for inputs, men det er klart, at når der kommer en spiller af Mikkels kaliber, så har vi også en forventning om, at han har nogle idéer til, hvordan vi kan fortsætte med at udvikle os, siger Stefan Madsen.

Aalborg Håndbolds sæson skydes som nævnt i gang 23. august med Super Cuppen mod GOG. 26. august gælder det en pokalkamp på udebane mod TMS Ringsted, mens den første opgave i HTH Herreligaen bliver en hjemmekamp mod Nordsjælland. Den kamp er i øjeblikket programsat til lørdag 3. september.