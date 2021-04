Aalborg Håndbold rydder ikke ud i truppen trods stjerneindkøb

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold tog endnu et markant skridt mod at indfri ambitionen om i de kommende sæsoner at spille med blandt de allerbedste i Champions League, da de danske mestre tirsdag kunne præsentere en treårig aftale med Aron Pálmarsson.

Den 30-årige islænding kommer til Aalborg med to Champions League-titler samt mesterskaber i Tyskland, Ungarn og Spanien i bagagen efter en klubkarriere, hvor han har repræsenteret storklubberne Kiel, Veszprém og Barcelona.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at arbejde sammen med Aron. At han vælger at komme hertil, må vi bare tage som et skulderklap for det arbejde, der er blevet leveret både på og uden for banen, siger Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen.

Aftalen med Aron Pálmarsson betyder, at Aalborg Håndbold nu har hele otte bagspillere på kontrakt i den kommende sæson, men det er ikke for mange, mener Stefan Madsen.

- Nej, det er det ikke. Jeg glæder mig meget over den trup, vi har, og den har jeg fuld tillid til. Jeg glæder mig til, at Pálmarsson kommer ind i den trup, siger Stefan Madsen.

Allerede i denne sæson har især Andreas Holst dog tilbragt meget tid på bænken, ligesom Sebastian Henneberg på grund af skader blot har spillet få minutter, men næste sæsons tilførsel af endnu mere kvalitet er blot blevet mødt af positive miner i Aalborg-truppen.

- Folk reagerer selvfølgelig forskelligt på den slags, men jeg har ikke kunnet mærke andet, end at folk ytrer glæde over de store ambitioner, vi har. Jeg håber, at det er en rejse, som alle vil gøre meget for at være en del af, siger Stefan Madsen.