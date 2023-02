Aalborg Håndbold vil overraske mod uroplaget storhold

KIELCE:Aalborg Håndbold kan onsdag aften udrydde den sidste tvivl om, hvorvidt klubben får en billet til ottendedelsfinalerne i Champions League.

Det kræver dog en sejr i Polen hos sidste sæsons finalister fra Vive Kielce, samtidigt med at slovenske Celje skal tabe til gruppens suveræne tophold fra Barcelona.

- Det kunne være rigtig rart at sikre den billet så hurtigt som muligt. Jeg har tidligere udtalt, at vi skal præstere bedre i vores hjemmekampe i Champions League. Det gjorde vi sidst mod Pick Szeged, men vi skal også have som mål at skabe nogle store resultater på udebane. Det kunne meget vel ske i morgen (onsdag, red.), siger Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen.

Vive Kielce vandt tilbage i september det første indbyrdes møde i Aalborg med 30-28, og med ni sejre i efterårets ti kampe i Champions League ligger polakkerne også godt i forhold til at ende i top-to i Gruppe B og dermed sikre sig en direkte kvalifikation til kvartfinalerne.

Uden for banen er den polske storklub dog i store økonomiske problemer, og det har blandt andet ført til, at den franske VM-sølvvinder Nedim Remili i sidste uge blev solgt til ungarske Veszprém med øjeblikkelig virkning.

Vive Kielce åbnede også foråret i Champions League ved for en uge siden at tabe med 29-32 til THW Kiel.

- Det er selvfølgelig en klub, der slås med rigtig mange ting i øjeblikket. Det kan ikke undgå at give noget uro, og det skal vi selvfølgelig forsøge at udnytte. Vi har ingen indflydelse på, hvordan de reagerer, men vi skal forsøge at lægge dem under pres. Jeg forventer endnu en kamp, hvor vi skal kunne håndtere et par fysisk stærke stregspillere, og det har vi gjort godt i den seneste periode, siger Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold er stadig uden skadede Buster Juul og Martin Larsen samt Mikkel Hansen, der er sygemeldt med symptomer på stress. Derudover er nordjydernes trup skadesfri, og profilerne Henrik Møllgaard, Kristian Bjørnsen og Aron Pálmarsson fik alle et hvil, da det i weekenden blev til en sejr over HC Midtjylland i den hjemlige liga.

Efter onsdagens kamp i Kielce er der en hel uge til næste opgave, fordi Aalborg Håndbold ikke er deltager, når den danske pokalvinder i weekenden skal findes ved Finalfour i Jyske Bank Boxen i Herning.

- Jeg skal skynde mig at sige, at vi hellere end gerne havde stillet op i Boxen i weekenden, men når det nu er sådan, gør det helt sikkert noget godt for de ressourcer, vi har til rådighed i de næste Champions League-kampe, at der kommer et lille afbræk, siger Stefan Madsen.

Onsdagens kamp mellem Vive Kielce og Aalborg Håndbold fløjtes i gang klokken 18.45 og kan ses direkte på See.