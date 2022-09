Aalborg Håndbold vil sætte kommende stjernefrø på plads

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold sikrede sig i juni en af dansk håndbolds mest lovende spillere, da Thomas Arnoldsen satte sin underskrift på en treårig aftale med de danske pokalmestre.

Aftalen gælder dog først fra næste sommer, så onsdag aften er 20-årige Arnoldsen modstander, når Aalborg Håndbold skal på besøg hos bagspillerens nuværende klub, Skanderborg Aarhus.

- Thomas er helt klart en nøglespiller for Skanderborg Aarhus, og sammen med Morten Balling er han jo drivkraften på det hold. Vi har hentet Thomas, fordi han er en spiller, vi forventer meget af fra næste sæson, men i første omgang vil vi jo gerne vise, at der stadig er et stykke vej op til Aalborg Håndbold.

- Hans største spidskompetence er, at han er en rigtig dygtig tovejsspiller, der kan bidrage rigtig godt i begge ender af banen. Han er ikke en komplet spiller endnu, men han har potentialet til at blive det, hvis han lægger de rigtige lag på. Tiden må vise, hvor langt han kan komme, men der er ingen tvivl om, at han har et rigtig stort potentiale, siger Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen.

Hans egen trup tæller de samme navne, som i lørdags i sikker stil besejrede Nordsjælland Håndbold. Foruden langtidsskadede Martin Larsen sidder Aron Pálmarsson og Andreas Flodman fortsat udenfor, men det lysner for sidstnævnte.

- Andreas er ikke så langt fra at være klar. Han har reageret godt på træningen, så det bliver formentlig inden for nær fremtid, at han er klar til kamp, lyder meldingen fra Stefan Madsen.

Mens Aalborg Håndbold i lørdags besejrede Nordsjælland med 39-32, har Skanderborg Aarhus sæsonens første point til gode efter et premierenederlag til Fredericia.

- Jeg forventer en rigtig svær kamp. Det er et hold, der i de seneste sæsoner som først Skanderborg og siden som Skanderborg Aarhus har bidt sig mere og mere fast i den øverste halvdel. De har jo også ambitioner om at spille europæisk og Champions League inden al for lang tid, og det er et hold, der ofte har været en vanskelig størrelse for os, men vi satser selvfølgelig på, at vi trækker det længste strå denne gang, siger Stefan Madsen.

Der er kampstart i Ceres Arena i Aarhus onsdag aften klokken 20.30.