Aalborg Håndbolds Benjamin er blevet mester i korte indhop

HÅNDBOLD:Når Aalborg Håndbold søndag eftermiddag møder Lemvig/Thyborøn i Jutlander Bank Arena, er det en kærkommen lejlighed i et stramt program til for alvor at gøre brug af bredden i de danske mestres trup.

Én af dem, der kun sporadisk er blevet brugt i denne sæson, er stregkæmpen Benjamin Jakobsen, der står i skyggen af René Antonsen og Jesper Nielsen på positionen.

- Jeg vil selvfølgelig altid gerne spille mere, men vi har et stærkt hold, så jeg må glæde mig over de minutter, jeg får, og så ellers forsøge at slå til, når chancen byder sig.

- Det er en lidt speciel rolle at skulle ind og levere på sit topniveau i korte intervaller, og det ville da også være nemmere, hvis man vidste, man spillede hver eneste gang. Jeg føler dog, at jeg har haft nogle ganske fine indhop i denne sæson, lyder det fra Benjamin Jakobsen.

Efter midtugens nederlag på udebane mod makedonske Vardar i Champions League ligner søndagens gæster fra Lemvig/Thyborøn en taknemmelig opgave for de danske mestre, men det vil Aalborg-stregen ikke høre tale om.

- Der er mange gode hold i den danske liga, som slår hinanden lidt på kryds og tværs. Vi tabte til SønderjyskE, der efterfølgende tabte til netop Lemvig/Thyborøn. Det synes jeg understreger min pointe meget godt, så man kan ikke vide sig sikker på noget som helst, hvis man ikke præsterer, siger Benjamin Jakobsen.

Aalborg Håndbold er på andenpladsen i HTH Herreligaen med otte point for fem kampe - kun overgået af GOG, der har fuldt hus efter de første fem runder. Søndagens modstander fra Lemvig/Thyborøn ligger tredjesidst i rækken med blot to point på kontoen.

Kampen fløjtes i gang kl. 14.00 i Jutlander Bank Arena.