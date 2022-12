Aalborg Håndbolds efterår er på spil i årets sidste kamp

AALBORG:Der er kun én forhindring tilbage, inden Aalborg Håndbold kan gå på juleferie efter et travlt efterår, men den sidste opgave er måske også den vigtigste.

Der er således en billet til pokalturneringens Finalfour på spil i onsdagens kvartfinale på udebane mod GOG.

- Der er ingen tvivl om, at det er en kamp, der fylder rigtig meget i det samlede billede, når vi skal vurdere vores efterår. Så kan man sige, at det kun er én kamp, men det har bare kæmpe betydning for os at være med i finalfour. Vores selvforståelse siger, at vi skal være med der, siger Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen.

GOG blev besejret i finalen, da Aalborg Håndbold i sidste sæson vandt pokalturneringen, men til gengæld lykkedes det senere på sæsonen fynboerne at bryde Aalborgs stime af danske mesterskaber.

I denne sæson har Aalborg Håndbold dog været klart bedst i de to indbyrdes møder. Først blev sæsonen åbnet med en Super Cup-sejr på 36-31, og i oktober vandt nordjyderne med 35-29 i Odense.

- I de to kampe lykkedes vi langt hen ad vejen med at tage farten ud af GOG. De spiller i et enormt højt tempo, og de er også meget interesserede i at bringe fart ind i kampene. Det er vigtigt, at vi kommer tilbage og får os organiseret, så vi er også er klar til at tage imod deres individualister, der kan lave mål ud af nærmest ingenting. De spiller samtidig meget smalt, og det skal vi selvfølgelig forsøge at udnytte, siger Stefan Madsen.

GOG's trup er måske blevet endnu smallere af, at angrebsstyrmand Morten Olsen for en uge siden blev skadet i en Champions League-kamp mod Porto. Den tidligere landsholdsspiller var derfor ikke i kamp i lørdags mod Fredericia.

Aalborg-forsvaret slipper måske for at skulle tage sig af Morten Olsen i onsdagens kamp. Arkivfoto: Bente Poder

- Vi må se, om han er med, men jeg er ret sikker på, at de vil grave dybt efter ressourcerne. Er der en lille chance for, at Morten kan spille, tror jeg, at han spiller, for han betyder selvfølgelig utroligt meget for deres spil. Vi har forberedt os på, at han er med, siger Stefan Madsen.

Hos Aalborg Håndbold har målmand Mikael Aggefors overvundet den sygdom, der holdt ham ude af lørdagens sejr over Bjerringbro-Silkeborg. Jesper Nielsen og Andreas Flodman var ikke med i den kamp på grund af skader, og de er begge tvivlsomme til det sidste, lyder meldingen fra Stefan Madsen. Martin Larsen og Buster Juul er med sikkerhed stadig på skadeslisten.

Der er kampstart i Gudme onsdag aften klokken 20.30.