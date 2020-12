Aalborg Håndbolds kamp mod Kiel er aflyst

AALBORG:Opgøret mellem Kiel og Aalborg Håndbold i Champions League er aflyst.

Det oplyser Aalborg Håndbold.

Det sker, da to spillere på det tysk mandskab er testet positive med covid-19. De lokale regler foreskriver, at resten af holdet er gået i isolation. I dialog med EHF har man besluttet at udsætte opgøret.

Kampen er udsat på ubestemt tid.

Aalborg Håndbold skal næste gang i aktion 12. december, når Ribe-Esbjerg kommer på besøg i den hjemlige liga.