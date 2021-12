Aalborg Håndbolds kaptajn udtaget til sin første slutrunde: Et resultat af hårdt arbejde

HÅNDBOLD:Landsholdstræner Nikolaj Jacobsen har udtaget de 20 spillere, som skal repræsentere Danmark ved mændenes EM til januar.

Aalborg Håndbolds Henrik Møllgaard er ikke så overraskende igen at finde i truppen, men denne gang får han selskab af holdkammeraten René Antonsen, der i en alder af 29 år står foran sin første slutrunde med det danske landshold.

- Først og fremmest er jeg utroligt glad for den her udtagelse. Det har på en eller anden måde været en ambition for mig at komme med til en slutrunde, så mest af alt er jeg bare glad for at få chancen, siger René Antonsen.

Aalborg-kaptajnen havde ikke forventet at komme med i EM-truppen, men omvendt havde tanken om en mulig EM-billet strejfet ham.

- Da jeg var udtaget til Golden League tidligere på efteråret begyndte jeg da at se en mulighed for, at jeg kunne blive udtaget, men jeg er jo nordjyde, så jeg slog koldt vand i blodet og tog det lidt, som det kom, siger René Antonsen.

Som en hjørnesten i den store succes Aalborg Håndbold oplever i disse år, er det alt andet end end internationalt uprøvet spiller, der får sin slutrundedebut.

- Jeg har efterhånden prøvet meget sammen med klubben, men det her er noget, som jeg ikke har prøvet, så jeg har ikke gjort mig de store forestillinger om, hvad der venter mig. Det bliver bare sjovt at få lov til at opleve en slutrunde indefra, siger René Antonsen, der er meget afklaret med sin rolle på nationalmandskabet.

- Jeg er jo nok først og fremmest med for at være garderingsspiller, men så handler det bare om at vise mig godt frem til træning. Under alle omstændigheder skal det nok blive en stor oplevelse, siger den bomstærke stregspiller, der ikke er kommet sovende til noget, der minder om et foreløbigt højdepunkt på en flot karriere.

- Jeg har aldrig været ham med den skulder, der kunne brage bolden op i krydset eller ham med de hurtige fødder, der kunne sætte en mand, så det har taget lidt længere tid for mig at nå til det her punkt, så jeg ser også denne udtagelse som et stort skulderklap til det arbejde, jeg har lagt i at udvikle mig til den spiller, jeg er i dag, siger Aalborg-kaptajnen.

Klubkammeraten og forsvarsmakkeren Henrik Møllgaard er også udtaget. Desuden er en lang række tidligere og en enkelt kommende Aalborg-spiller også med i EM-truppen.

Også de tidligere Aalborg Håndbold-spillere Magnus Saugstrup, Henrik Toft Hansen, Mads Mensah, Jannik Green og Simon Hald er udtaget til den endelige danske EM-trup. Sidst men ikke mindst er den kommende Aalborg-spiller Mikkel Hansen også udtaget.

Den udtagne trup kan se frem til to Golden League-kampe i starten af januar, inden EM i Ungarn og Slovakiet for alvor skydes i gang torsdag 13. januar, hvor Danmark møder Montenegro.