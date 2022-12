Aalborg Håndbolds nedtur blev forlænget i Nantes

NANTES:Aalborg Håndbolds krise blev torsdag aften forlænget, da det med 28-35 på udebane i Champions League mod Nantes blev til det fjerde nederlag i træk.

Igen var det en rigtig dårlig start på kampen, der kostede dyrt for Aalborg Håndbold, og så hjalp det ikke meget, at nordjyderne i anden halvleg i flere omgange var tæt på at kæmpe sig tilbage.

Nederlaget betyder, at Aalborg Håndbold stadig er noteret for syv point efter otte kampe. Det rækker til en fjerdeplads i puljen, hvorfra de seks bedste går videre.

HBC Nantes - Aalborg Håndbold 35-28 (18-12) Stillinger undervejs: 5-2, 8-3, 12-5, 14-9, 18-12 (pausestilling), 22-14, 24-18, 26-22, 27-24

Topscorer, HBC Nantes: Alexandre Cavalcanti 6

Mål, Aalborg Håndbold: Sebastian Barthold 5, Mads Hoxer 5, Mikkel Hansen 4, Andreas Flodman 4, Aron Pálmarsson 4, Felix Claar 3, Benjamin Jakobsen 2, Kristian Bjørnsen 1

Udvisninger: HBC Nantes 4, Aalborg Håndbold 3

Rødt kort: Lukas Sandell, Aalborg Håndbold VIS MERE

Det helt store tema i Aalborg Håndbolds nedtur har været, at man har gjort det for svært for sig selv ved slet ikke at komme ud af starthullerne, når startfløjtet har lydt.

Problemet er bare langt fra løst, måtte nordjyderne konstatere torsdag aften i den fyldte H Arena i Nantes. Efter syv et halvt minut var Aalborg bagud 2-7, og cheftræner Stefan Madsen måtte atter kalde til en tidlig timeout.

Aalborg Håndbolds helt store problem hed Viktor Hallgrimsson og stod nede i Nantes-målet. Både René Antonsen og Mikkel Hansen brændte flere oplagte muligheder på islændingen med en fortid i GOG, og da Simon Gade i den anden ende ikke fik fat i nogen af hjemmeholdets første syv afslutninger, var fundamentet til en svær aalborgensisk aften i det vestlige Frankrig lagt.

Mikael Aggefors erstattede Simon Gade i Aalborgs mål, men selv om svenskeren bød ind med et par redninger, hjalp det lige lidt. I den anden ende havde Aalborg stadig problemer med at score, og hjemmeholdet kunne bringe sig foran med hele 11-4.

Ondt blev endda værre for Aalborg få øjeblikke senere, da Lukas Sandell gik alt for hårdt til Nantes' Linus Persson, og det kostede Aalborgs svenske højre back et direkte rødt kort.

Nantes kom også foran med otte mål, men så fik Aalborg en smule nyt liv med fire scoringer i træk og en reducering til 10-14 i en periode, hvor Mikael Aggefors fik godt fat i målet, mens Mads Hoxer også bød ind med et par mål.

Nærmere end det kom Aalborg Håndbold dog ikke i kampens første halvdel. Mikkel Hansen, der var blevet udskiftet midtvejs i halvlegen efter en uskarp præstation, havde trods alt været sikker på sine tre første straffekast, men det fjerde blev brændt, og da Felix Claar i halvlegens døende sekunder sendte en afslutning på tværværket, så Nantes kunne score i et tomt mål til en pauseføring på 18-12, sluttede halvlegen alligevel skidt for nordjyderne.

Små fem minutter inde i anden halvleg havde hjemmeholdet øget føringen til otte mål, og dermed lignede det en tidlig afgørelse.

Fem minutter senere havde Aalborg godt nok reduceret forskellen til fem mål ved stillingen 23-18, og man kunne være kommet endnu nærmere, hvis man ikke havde brændte et par oplagte chancer på den stadig velspillende Viktor Hallgrimsson.

Det blev dog ændret af, at Aalborg i den efterfølgende periode havde pæn succes med at spille syv mod seks, og gæsterne begyndte at lugte blod igen, da Sebastian Barthold godt midtvejs inde i anden halvleg reducerede til 22-26.

Aalborg kunne kort efter være kommet endnu tættere på, men igen var Viktor Hallgrimsson stopklodsen. Islændingen diskede op med en stor dobbeltredning på afslutninger fra Sebastian Barthold og holdt Nantes' føring på fire mål.

Men nu havde Simon Gade også fået god fat i Aalborgs mål, så 10 minutter før tid blev Nantes' føring alligevel reduceret til tre mål, da Andreas Flodman scorede til 24-27.

Aalborg fik også muligheden for at mindske forskellen til to mål, men først kiksede Aron Pálmarsson et indspil, og siden smed Simon Gade bolden direkte ud til en Nantes-spiller, og det kom gæsterne ikke tilbage fra.

Til sidst blev det i stedet til det andet syvmålsnederlag i træk.