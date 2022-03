Aalborg Håndbolds perfekte år fortsatte med stort besvær

HÅNDBOLD:Det var top mod bund i HTH Herreligaen, da Aalborg Håndbold besøgte KIF Kolding i Sydbank Arena. Aalborg levede op til favoritværdigheden med sejren på 31-30 og dermed var det deres sejr nummer 10 ud af 10 mulige i 2022.

Kampen kom afsted som forventet med Aalborg som det bedste hold, og især Nikolaj Læsø var godt spillende de første par minutter, da han stod for de første tre scoringer i kampen.

De første ti minutter var dog ikke præget af smukt håndboldspil, hvilket blev illustreret ved en del tekniske fejl fra begge hold.

Hjemmeholdet KIF Kolding overraskede måske en smule ved ikke at starte med at spille deres syv mod seks-spil, som de ellers har været store tilhængere af i sæsonen. Overtalsspillet fandt de først frem et kvarter inde i anden halvleg, da de var kommet håbløst bagud med fem scoringer.

Den taktiske ændring bragte dem straks tilbage i kampen, og kampen stod lige ved både 10-10 og 11-11. KIF Koldings kommende Aalborg Håndbold-spiller Andreas Flodman var en vigtig brik for dem i comebacket, da han var sikkerheden selv og nåede fire scoringer på lige så mange forsøg i første halvleg.

Kampfakta KIF Kolding - Aalborg Håndbold 30-31 Stillinger undervejs: 1-4, 3-9, 8-10, 11-14, (13-16). 16-18, 19-21, 24-25, 26-28, 29-29. Mål, Aalborg: Lukas Sandell 9, Buster Juul 7, Felix Claar 5, Nikolaj Læsø 3, Jonas Samuelsson 3, Aron Palmarsson 3, Jesper Nielsen 1. Topscorer, Kolding: Andreas Flodman 10. Udvisninger: Kolding 1. Aalborg 4. VIS MERE

På trods af den kommende Aalborg-svenskers mål, trak nordjyderne fra igen med stor hjælp fra en indskiftet Felix Claar, der satte angrebet godt op, samt kom ind og satte en dæmper på KIF Koldings angrebsspil i defensiven, hvor han lå aggressivt og skød frem på hjemmeholdets playmaker Chris Jørgensen.

Aalborg Håndbold kunne gå til pause med føring på 16-13, og det var også fortjent, selvom dommerne også gav dem fornuftig hjælp i løbet af de første 30 minutter.

For 10. gang i træk kunne den succesvante cheftræner Stefan Madsen juble over en sejr. Arkivfoto: Henrik Louis

Aalborg forsøgte fra anden halvlegs start at skifte Mikael Aggefors ind i målet i stedet for Simon Gade, der ikke rørte mange bolde i første halvleg.

Det hjalp dog ikke på, at KIF Kolding forsøgte at komme tilbage fra anden halvlegs start og tildels lykkedes med det ved at bringe sig på minus én et par gange.

De to svenskere Lukas Sandell og Felix Claar drev Aalborgs angrebsspil i store dele af kampen, imens venstrefløjen Buster Juul også viste skarpe afslutninger.

Det er ofte nok for Aalborg Håndbold at vinde kampe med store profiler så godt kørende, men KIF Kolding blev ved med at være lige hælene på nordjyderen, især fordi de nærmest scorede efter behag i deres syv mod seks-spil i anden halvlegs første halvdel.

KIF Kolding vandt samtidig stort på målmandsposten, hvor Mikael Aggefors ikke viste sig fra sin bedste side med kun én redning på 11 afslutninger efter de første 20 minutter af anden halvleg.

Aalborg Håndbold kunne ikke hægte KIF Kolding af sig, og lige pludselig var hjemmeholdet kommet på 29-29 med tre minutter igen af opgøret. Lidt stjernestøv viste islændingen Palmarsson, da han bragte Aalborg foran med to minutter igen, inden den kommende Aalborg-spiller Flodman udlignede til 30-30 med sit 10. mål.

Den næste store stjerne, der ville lege med, var Felix Claar, der gav Aalborg overhånden med 40 sekunder tilbage af opgøret med sin femte scoring, før Mikael Aggefors med fem sekunder igen endelig fandt en redning frem og afgjorde opgøret til Aalborgs fordel.

Resultatet ændrer ikke det store for Aalborg Håndbold, da de stadig er sikkert på andenpladsen i ligaen, og samtidig stort set har udspillet muligheden for at hente GOG med fire runder tilbage af grundspillet.

Næste modstander for nordjyderne er onsdag i Champions League mod PPD Zagreb. Her er Aalborg allerede sikret top-2 i deres pulje og dermed direkte videre til kvartfinalen i den største europæiske turnering.