Aalborg Håndbolds rekordholder er formentlig færdig for i år

AALBORG:Aalborg Håndbold har i små to måneder måttet klare sig uden Buster Juul, og venstrefløjen er stadig et godt stykke fra et comeback.

Aalborg Håndbolds kamprekordholder er plaget af en knæskade, som ikke har artet sig som håbet.

- Jeg skal have tre indsprøjtninger, som skal give knæet næring, så det kan regenerere sig selv. Vi tog mig heldigvis ud, inden det gjorde alt for ondt, men det er klart, at det ikke var den diagnose, vi havde håbet på eller regnet med.

- Lige nu er mit udgangspunkt, at jeg nok ikke kommer i kamp mere på den her side af jul. Hvis jeg er dybt uheldig, og verden er uretfærdig, kan det være, at der går endnu længere tid, men det kan jo også være, at knæet reagerer godt på de sprøjter, og jeg så kan være i spil inden jul. For mit eget hoveds skyld har jeg dog valgt at sige, at det vil være en kæmpe gevinst, hvis jeg bliver klar inden jul i stedet for at sætte næsen op efter det, siger Buster Juul.

Fløjspilleren gik for fire år siden glip af størstedelen af en sæson på grund af en bruskskade i knæet, men det gode er, at de nuværende problemer for det første langt fra er ligeså alvorlige og i øvrigt har ramt det andet knæ.

- Jeg har selvfølgelig været dødbekymret og haft søvnløse nætter, fordi jeg har tænkt, om det nu var ligeså alvorligt denne gang. Jeg kunne jo godt huske, at jeg havde haft en lang og god dialog med fysioterapeuten, og at en MR-scanning afkræftede, at det var en bruskskade.

- Smerterne blev bare ved med at være der, og derfor tænkte jeg, at det ville være godt med en second opinion. Der kunne man se, at brusken ikke var, som den skulle være, men det var vigtigt for både lægen og mig selv at understrege, at det slet ikke er det samme denne gang.

- Sidst var mit knæ blottet for brusk, mens man denne gang kan se et hak i brusken. Det er ikke sådan, at jeg nu går rundt med et knæ uden brusk, og det er selvfølgelig også rigtig vigtigt for mig, at der ikke skal noget kirurgisk indgreb til denne gang, siger Buster Juul.

29-årige Juul har netop fået den første af de tre indsprøjtninger, der forhåbentlig kan hjælpe ham af med knæproblemerne, og det har han selv en god del af æren for.

- Der har været lidt forsinkelse, fordi de på Frederikshavn Sygehus ikke havde den centrifugemaskine, som skulle bruges, hjemme. Det viste sig, at den stod ovre i Idrættens Hus i Brøndby, så i tirsdags, da resten af holdet vandt i Holstebro, brugte jeg dagen på at køre til Brøndby for at hente den maskine og fragte den til Frederikshavn, beretter Buster Juul.

Det var et skridt på vejen i jagten på at stå klar, når Aalborg Håndbold til foråret skal indfri målsætningen om succes i både den hjemlige liga og i Champions League.

- Det er megahårdt at være ude, og jeg har lige skullet sluge det. Det er svært at være i hallen, når man ikke kan være med til det, man elsker så meget, og det kan både jeg og min kæreste selvfølgelig mærke i dagligdagen. Jeg er dog omvendt også klar over, at jeg ikke skal sidde og have ondt af mig selv, så jeg gør alt for at optimere de ting, jeg kan, så jeg kommer godt tilbage, siger Buster Juul.

Aalborg Håndbolds sidste kamp i 2022 er 21. december, hvor der venter en pokalkvartfinale på udebane mod GOG. Den første opgave i 2023 er en ligakamp 4. februar mod samme modstander.