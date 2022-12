Aalborg-træner påtager sig ansvaret for, at stjernen ikke fungerer

BARCELONA:Efter halvandet års ventetid kunne Aalborg Håndbold op til denne sæson føje Mikkel Hansen til truppen med håbet om, at den mangeårige landsholdsstjerne kunne være med til at give nordjyderne det sidste skub mod den europæiske håndboldtop.

Men lige nu er Mikkel Hansen langt fra at leve op til de forventninger. Da Aalborg Håndbold torsdag aften blev løbet over ende i slutfasen og tabte med 26-32 til Barcelona i Champions League, skyldtes det blandt andet, at Mikkel Hansen var decideret uskarp.

I sidste uges nederlag til Nantes havde Aalborg Håndbold også sine bedste perioder uden Mikkel Hansen på banen.

- Det er selvfølgelig tydeligt, at Mikkel er ramt på selvtilliden i øjeblikket, og det gør ondt at se på, for vi ved, at der er meget mere i Mikkel end det her.

- Det formår vi ikke at få ud i øjeblikket, og jeg siger vi her, for i Aalborg Håndbold er der ikke nogen, der bliver efterladt alene. Det er en fælles opgave at få det bedste frem i Mikkel, siger Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen.

Mikkel Hansen kom i sommer til Aalborg Håndbold ovenpå et halvt års pause på grund af en blodprop, men i begyndelsen af sæsonen viste han sig alligevel flot frem. Blandt andet blev det til 10 scoringer fra Hansens hånd, da Aalborg i oktober besejrede ungarske Pick Szeged med hele 41-29.

Det niveau er langt væk nu.

- Jeg tror som sagt, at det handler en del om selvtillid. Selvfølgelig handler det også om, at vi skal bringe Mikkel i nogle situationer, hvor han er god, men først og fremmest er det vigtigt, at han genfinder en tryghed, siger Stefan Madsen.

Mikkel Hansen brændte blandt andet et par straffekast i den afgørende slutfase af kampen i Barcelona. Foto: Sportxpress/Ritzau Scanpix

Aalborg-træneren ærgrede sig over, at han måtte rejse tomhændet hjem fra Barcelona, for i 50 minutter havde nordjyderne spillet lige op med de forsvarende Champions League-vindere.

- Det er en blandet følelse at stå med. Vi er irriterede over, at vi ikke fulgte det til dørs, når vi nu havde givet os selv muligheden. Som jeg har sagt tidligere, kan man godt spille sæsonens bedste kamp og alligevel tabe hernede, men jeg synes, at det var unødvendigt, at vi tabte med seks mål.

- Omvendt synes jeg, at vi ser nogle signaler, der peger i den rigtige retning i øjeblikket. I de næste timer er vi irriterede og ærgerlige, men i øjeblikket måler vi hinanden rigtig meget på det udtryk, vi kommer med, og der var meget positivt at tage med herfra, siger Stefan Madsen.

Aalborg Håndbolds næste opgave er på søndag, hvor der venter en hjemmekamp mod Skjern Håndbold i den hjemlige liga.