Aalborg Håndbolds succestræner: Nu er vi to kampe for drømmemålet

HÅNDBOLD:Cheftræner Stefan Madsen var ved at flække af stolthed, da Aalborg Håndbold onsdag aften for første gang i klubbens historie spillede sig i kvartfinalen i Champions League.

Det holdt hårdt, men de danske mestre overkom uortodokse FC Porto med mindst mulige margin og spillede sig videre på reglen om flest scorede udebanemål.

- Jeg er ekstrem stolt, for selvom vi havde vores udfordringer undervejs, er det kendetegnede for det her hold, at ingen slår op i banen eller giver op. Alle troede på det indtil sidste sekund, og det er fantastisk, at vi nu har taget et skridt videre både som hold og som klub, siger Stefan Madsen.

Nu venter to kvartfinaler mod Flensburg-Handewitt til maj. Første opgør er hjemme i Jutlander Bank Arena, mens returkampen spilles i Tyskland. Men Aalborg Håndbold stiller sig ikke tilfreds med at være nået længere end nogensinde før i Champions League.

- Vi har egentlig hele tiden italesat, at vi vil videre til Final4 i Köln allerede i den her sæson. Nu er vi to kampe fra at være der, påpeger Stefan Madsen.

Hjemme i Jutlander Bank Arena nedlagde Aalborg Håndbold onsdag aften portugisiske FC Porto i 1/8-finalen i Champions League. Foto Lars Pauli

I sidste sæsons Champions League slog Aalborg det tyske storhold både ude og hjemme, men dengang var de nede i en lille bølgedal. I år vandt de suverænt deres indledende pulje, og de fører også den tyske Bundesliga.

- Vi skal nok have løftet vores niveau, hvis vi skal slå Flensburg sammenlagt, men man skal også være opmærksom på, at vi nu kommer til at møde en mere genkendeligt form for håndbold, end vi gjorde mod Porto.

- Flensburg er dog et af Europas bedst spillende hold i øjeblikket, og selvom de har været ekstremt pressede på bemandingen, har de hele tiden fundet løsninger alligevel, siger en tydeligt imponeret Stefan Madsen.

Tyskerne gik videre til kvartfinalen i Champions League uden kamp, da kroatiske Zagreb var ramt af corona og ikke kunne stille op.

- Men Flensburg mangler næsten at spille halvdelen af den tyske turnering, så de kommer til at bruge mange ressourcer på at holde sig i toppen af Bundesligaen. Så tag ikke fejl - vi kommer til at spille vores chance for fuld knald, understreger Aalborg Håndbolds cheftræner.