Aalborg Håndbolds træner klynker ikke: Vi er kun en lille brik

HÅNDBOLD:Cheftræner Stefan Madsen går i øjeblikket og klør sig i nakken over situationen for Aalborg Håndbold. Både Primo Tours Ligaen og den fælles træning i klubberne er suspenderet i et forsøg på at inddæmme udbredningen af coronavirus.

- Det er en svær situation, men vi må også erkende, at håndbold kun er en lille brik i den alvorlige situation, som samfundet i øjeblikket står i, siger han.

Derfor tager den danske mesterklub heller ingen risici med sine spillere.

- Vi har kort overvejet en model, hvor vi trak spillerne ind i små grupper i for eksempel Skovdalen. Men vi har droppet det, for vi vil ikke spille hasard med samfundets sikkerhed. Spillerne har også en familie og et bagland, som vi ikke vil risikere, at de smitter, fortæller Stefan Madsen.

Jutlander Bank Arena og hele resten af Gigantium er lukket ned for idrætsudøvere i øjeblikket. Arkivfoto: Bente Poder

Aalborg Håndbolds trup må derfor nøjes med at følge et såkaldt "hotelprogram", som udover udendørs løb inkluderer nogle øvelser, der kan laves på stuegulvet.

- Det er langt fra optimalt, for specielt kontakten og yderpositionerne kan du ikke træne derhjemme. Så hvis vi må holde pause fra fællestræningen i flere uger, hvilket alt tyder på, er der også en pris, der skal betales bagefter, inden vi igen kan sende spillerne i kamp. pointerer cheftræneren.

Stefan Madsen tør ikke give et bud på, om det kan lykkes at få færdigspillet Håndboldligaen, når det igen bliver tilladt at spille kampe. Den beslutning overlader han trygt til Divisionsforeningen, og imens prøver han at piske sine indtil videre raske spillere fra distancen.

- De rapporterer løbende ind til mig og vores fysioterapeut, siger Stefan Madsen.