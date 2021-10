Aalborg har fået profil klar til vigtig CL-kamp, men har også fået et nyt afbud

HÅNDBOLD:Når Aalborg Håndbold onsdag aften gæster ungarske Pick Szeged i Champions League, bliver det efter alt at dømme igen med Henrik Møllgaard på holdet.

Lægproblemer holdt landsholdsspilleren ude af lørdagens sejr over Skive i den hjemlige liga, men han er med på turen til Ungarn.

- Det ser faktisk fint ud med ham. Han har reageret godt på den lille pause, han har fået. Han trænede med i går (mandag, red.), og vi tester ham så lidt hårdere i dag, men vi har en forventning om, at det nok skal gå, siger cheftræner Stefan Madsen.

Han må til gengæld se bort fra venstrefløjen Buster Juul, der på grund af sygdom er blevet hjemme i Danmark. Målmand Mikael Aggefors er fortsat ude, så Nichlas Ludvigsen er tilbage som Simon Gades makker efter en enkelt kamps fravær.

Efter fem spillerunder i Champions League har Aalborg Håndbold samlet otte point, og det er to point mere end onsdagens modstandere, der i den seneste hjemmekamp sensationelt tabte til norske Elverum.

- Jeg forventer en barsk kamp. Det er helt uvant for dem at tabe en hjemmekamp, som de gjorde til Elverum, så jeg forventer, at vi skal møde et såret dyr, der er opsat på at revanchere sig.

- Jeg ved godt, at vi tabte til Vardar, men jeg tror alligevel godt, at vi kan sige, at den her opgave bliver minimum ligeså svær, hvis ikke sværere, siger Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold slipper dog måske for Pick Szegeds helt store angrebsdirigent i form af slovenske Dean Bombac, der er gået glip af de to seneste Champions League-kampe mod Elverum og Kiel.

- Vi er lidt usikre på, om han spiller, men det finder vi nok ud af på teknisk møde i morgen, siger Stefan Madsen, der er helt bevidst om, at hans hold med en sejr kan tage et stort skridt mod den top to-placering, der giver direkte adgang til kvartfinalerne.

- Det vigtigste er at komme videre, men når vi har gjort det så godt, skal vi selvfølgelig gå efter at nappe en af de pladser, hvis muligheden overhovedet byder sig, siger han.