Aalborg har mere end en Champions League-indgang

HÅNDBOLD:Lige nu har Aalborg-direktør Jan Larsen mange bolde i luften. Spillertruppen er så småt ved at være på plads til næste sæson. Der er dog flere spørgsmålstegn i forhold til næste sæson. Det største og måske allervigtigste er, om man kan se frem til en plads ved Champions League-bordet, hvor man de seneste to sæsoner har taget godt for sig af retterne.

Her er der flere muligheder i spil. Den mest oplagte er, at de forsvarende mestre genvinder DM-titlen. Det vil bane vejen for, at Aalborg Håndbold atter kan sidde med ved håndboldens højbord. Udfordringen er her, at Aalborg trods status af favorit hos mange såkaldte håndboldeksperter bliver presset i dene sæson af andre gode mesterskabskandidater som BSH, TTH Holstebro og GOG. Dermed er det på ingen måde givet, at Aalborg tager guldet og den medfølgende Champions League-plads.

- Vi har ikke patent på en plads i Champions League. Vi har en klar ambition om at spille Champions League, men bliver vi ikke mestre, må vi se på muligheden for at komme med alligevel, siger Jan Larsen.

Anden mulighed er lidt mere usikker. Aalborg kan nemlig i tilfælde af en misset CL-kvalifikation søge om et wildcard til næste sæsons Champions League. Det har Paris SG tidligere gjort med en CL-plads til følge.

- Det kan være, at vi har gjort så god reklame for os selv de seneste sæsoner, at vi kan søge om et wildcard, hvis vi ikke kvalificerer os via en DM-titel. Det er en situation, som vi må overveje, hvis det bliver aktuelt, siger Jan Larsen, der ikke lægger skjul på, at han i første omgang håber, at Aalborg selv kan klare ærterne ved at genvinde det danske mesterskab.

- Vi går ikke og tænker over risikoen for ikke at spille Champions League i næste sæson. Vi går efter at vinde DM, og hvis vi gør det, så spiller vi også Champions League. Vi vil da være kede af, hvis vi ikke kommer med, men vi må også bare sande, at konkurrencen er ualmindelig hård i den danske liga. Der er bestemt flere hold, der kan vinde DM, understreger Jan Larsen.

Han understreger, at Champions League-spørgsmålet bestemt er relevant, selvom det ikke fylder ret meget hos Aalborg Håndbold på nuværende tidspunkt. Næste sæson kan det endda komme til at fylde mere, da en hvis Hr. Hansen ankommer til Limfjordens hovedstad i sommeren 2022 med en klar ambition om at gøre det godt i netop Champions League.

- Vi håber naturligvis på at skulle spille Champions League, når Mikkel kommer til klubben, men hvis vi ikke er kvalificeret, så må vi se at blive det i en fart. Der er ikke andet for, siger Jan Larsen.

Drømmer om to danske CL-hold

Ét af de hold, der kan vinde DM, er GOG, som i lighed med Aalborg stadig er engageret i europæiske kampe. Tirsdag aften spillede den fynske talentfabrik mod Wisla Plock om at komme med i Final 4 i EHF Cup'en. Her sad Jan Larsen og heppede på de normale konkurrenter.

- Jeg hepper da helt klart på GOG, fordi det er dansk håndbolds og vores interesse, at de klarer sig godt. Vi vil meget gerne have to danske hold med i Champions League, og så så skal vi have flere hold til at klare sig godt internationalt, siger Jan Larsen.

Juul forlænger

Buster Juul tørner, som NORDJYSKE tidligere har skrevet, også ud for Aalborg Håndbold i næste sæson. Det betyder, at Aalborg-truppen er meget tæt på at være komplet.

- Jeg vil ikke love, at der kommer flere spillere, men vi må lige se tiden an. Det er dog klart, at vi med den nuværende trupsammensætning til næste sæson ikke kommer til at præsentere fire spillere yderligere, siger Aalborg Håndbolds direktør Jan Larsen i kølvandet på forlængelsen med Buster Juul.

Det ligger fast, at Aalborg Håndbold siger farvel til Mark Strandgaard, der endnu ikke har meldt ud, hvor han skal spille. Mads Christiansen skifter til Fredericia, mens Magnus Saugstrup skal til Magdeburg.

Ind kommer Martin Larsen fra Leipzig, Jesper Nielsen fra Rhein-Neckar Löwen og Kristian Bjørnsen fra Wetzlar.