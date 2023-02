Aalborg havde kun kræfter til at nå halvvejs mod overraskelsen

KIELCE:Aalborg Håndbold havde efter 30 minutter af onsdagens udekamp mod Champions League-finalisterne fra Kielce et begrundet håb om at skabe en stor overraskelse. Efter 15-15 ved pausen kostede manglende ressourcer og et sløjt første kvarter af anden halvleg dog chancen for point.

Den tyske målmand Andreas Wolff drev gæk med aalborgensernes spillere og pillede i en periode boldene efter behov, og pludselig var Kielce i front med seks mål. Derfra kørte de relativt uproblematisk en favoritsejr på 33-28 i hus.

Nederlaget betyder, at Aalborg Håndbold bliver stående på femtepladsen i pulje B af Champions League, og fortsat mangler nogle point for at være sikker på avancement til ottendedelsfinalerne.

Kielce - Aalborg Håndbold 33-28 Håndbold, Champions League, gruppe B

Stillinger undervejs: 4-2, 8-6, 11-12, (15-15), 21-17, 26-20, 28-24,

Mål, Kielce: Arkadiusz Moryto 6, Dylan Nahi 5, Artsem Karalek 5, Igor Karacic 5, Alex Dujshebaev 4, Nicolas Tournat 3, Szymon Sicko 1, Miguel Sanchez-Migallon Naranjo 1, Tomasz Gebala 1, Daniel Dujshebaev 1, Szymon Wiaderny 1

Mål, Aalborg: Sebastian Barthold 6, Lukas Sandell 5, Mads Hoxer 4, Felix Claar 3, Kristian Bjørnsen 2, Aron Palmarsson 2, Andreas Væver 1, Benjamin Jakobsen 1, Victor Kløve 1, Jesper Nielsen 1, Henrik Møllgaard 1, René Antonsen 1

Udvisninger: Celje 1, Aalborg 2

Tilskuere: 4200 VIS MERE

Aalborg Håndbold fik ikke den bedste start på kampen, hvor en håndfuld afbrændere og en uskarp Aron Palmarsson hældte benzin på den polske kontramaskine. Kielce var derfor i front både 3-1 og 5-3.

I det etablerede forsvar fik aalborgenserne og ikke mindst målmand Simon Gade dog efterhånden styr på tingene, og de fik kontakt på måltavlen ved Lukas Sandell til 5-5.

Stadig brændte Aalborg-spillerne dog lidt for meget, og Kielce kom derfor foran 8-6, inden cheftræner Stefan Madsen tog en timeout og påpegede, hvor lidt der egentlig skulle gøres anderledes, før man selv var foran.

Henrik Møllgaard havde store problemer med at håndtere Alex Dujshebaev hos Kielce. Foto: Piotr Polak/EPA/Ritzau Scanpix

Derfra kom der anderledes pondus i Aalborg Håndbolds spil, og efter knap 20 minutter fik de kampens første føring. Fløjene Kristian Bjørnsen og Sebastian Barthold blev på skift serviceret flot og bragte holdet i front 12-11.

Flere gange havde holdet også chancen for at komme foran med to pinde, men hver gang manglede den sidste skarphed. Læg dertil, at Jesper Nielsen måtte udgå, efter at han fik et riv i skulderen, og at René Antonsen fik en udvisning, og så var Kielce tilbage på lige.

I halvlegens sidste sekund kunne Felix Claar heller ikke putte bolden i kassen på en fri afslutning, og derfor stod der 15-15 ved pausen. Egentlig ret skuffende, når man kigger på kampforløbet i de første 30 minutter.

Wolff tog det hele

Aalborg Håndbold fik dog en skæv start på de sidste 30 minutter, hvor afbrændere fra Claar, Møllgaard og Sebastian Barthold blev nådesløst straffet. Pludselig var Kielce i front 21-17 - blot otte minutter inde i halvlegen.

Andreas Wolff mellem de polske stænger fandt et fantastisk niveau frem, og ved stillingen 24-19 til Kielce tog cheftræner Stefan Madsen derfor en timeout i håb om at få sat en prop i den polske flugt på måltavlen.

Kræfterne - uden Jesper Nielsen og Aron Palmarsson til rådighed i anden halvleg - var dog tydeligt brugt op. Polakkerne - og især stjernen Alex Dujshebaev - var ikke til at stoppe, og da heller ikke Henrik Møllgaard kunne passere Wolff på straffekast, var Kielce i front 26-20 med et kvarter tilbage.

Simon Gade leverede siden et par flotte redninger, og Andreas Væver fik med knap 10 minutter tilbage reduceret polakkernes føring til 28-24. Det tændte dog kun et splitsekund af håb, for Kielce trak hurtigt fra igen og rystede altså ikke det mindste på hånden.

Aalborg Håndbold skal i aktion i Champions League igen 22. februar på hjemmebane, hvor de er storfavoritter mod norske Elverum.