Aalborg-helt måtte bytte vagter for at blive CL-topscorer

AALBORG:- Det her ligger ret langt fra min normale hverdag. Jeg måtte bytte nogle vagter på mit job for at få fri til den her kamp.

Ordene kommer fra Aalborg Håndbolds unge storskytte Marinus Munk, der bragede ind på scenen med seks scoringer mod GOG i Aalborgs næsten uvirkelige 30-28-sejr. Med andre ord var det godt givet ud, at han fik fri fra jobbet hos XL-Byg i Hals.

- Det er superfedt at være med her, og jeg er da glad for, at jeg fik byttet min vagt. Jeg håber, at jeg kan bevise, at det her ikke var en engangsforestilling. Jeg ved ikke, om jeg kan levere på det her niveau hver gang, men jeg vil i hvert fald stræbe efter det, siger Marinus Munk.

- De havde sagt, at jeg bare skulle køre på, som jeg har gjort til træning, og det lykkedes bare i dag. Det var dejligt, kommer det fra Marinus Munk, der har en dejlig umiskendelig nordjysk måde at bøje sine ord på.

Han er netop kommet tilbage efter en brækket tommelfinger på højre hånd, så det går fremad for teenageren, der selv havde lidt svært ved at fatte virkeligheden.

- Hvis du havde sagt, at det ville gå sådan her inden kampen, så havde jeg nok sagt, at du havde spist skruer eller søm. Det her havde jeg ikke forestillet mig i morges, siger Marinus Munk.

Der var også ros fra holdkammeraterne. Blandt andet Simon Gade, der på ingen måde var overrasket over Marinus Munks indsats, selvom han var tydeligt imponeret.

- Det var vildt i dag, at vi havde en U19-spiller, der bare gik ind og totalt dominerede, da det hele var på spidsen. Det var ikke fordi, han var heldig. Marinus har været sindssyg god til træning de seneste gange. Han har været ude med en skade, og siden han er kommet tilbage har han sgu været god til træning, siger Simon Gade.

- Det er vinderkulturen, vi ser i dag. Vi viser også bare, at vi har en vildt stærk trup. Vi har fire bagspillere ude, og alligevel går vi ind og vinder over GOG