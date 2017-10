Aalborg henter islænding

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold mister næste sommer backen Martin Larsen, der skal til fransk håndbold, men NORDJYSKE Medier erfarer, at klubben allerede har fundet afløseren.

Også det islandske medie Visir mener at vide, at det bliver islandske Omar Ingi Magnusson, der i øjeblikket spiller for Aarhus Håndbold, der bliver den nye mand som højre back hos de forsvarende danske mestre.

Omar Ingi Magnusson har først kontraktudløb i 2019, men i følge NORDJYSKEs oplysninger, så har han en klausul, der gør, at han kan forlade kontrakten tidligere, og det er altså det, Aalborg Håndbold har tænkt sig at udnytte.

I Aarhus har islændingen fået en god start på sæsonen, hvor holdet ligger nummer fem i 888Ligaen, og bagspilleren, der også var med Island til VM i januar, har tegnet sig for 20 scoringer.

Allerede i sidste uge offentliggjorde Aalborg Håndbold, at klubben har hentet den mangeårige landsholdsprofil Henrik Møllgaard hjem fra fransk håndbold til den kommende sæson.

Han forlader dermed storklubben Paris SG.