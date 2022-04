Aalborg henter verdens bedste håndboldspiller

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold fortsætter oprustningen, når endnu en stjernespiller snart kan tilføjes til et allerede profilstærkt holdkort.

Ifølge Nordjyskes oplysninger, som nu er bekræftet af Aalborg Håndbold, skifter den 33-årige danske landsholdsmålmand Niklas Landin fra 1. juli 2023 tilværelsen i Bundesligaklubben THW Kiel ud med Aalborg Håndbold.

Niklas Landin har skrevet under på en fireårig kontrakt med Aalborg Håndbold.

Den kommende Aalborg-spiller havde ellers en kontrakt med THW Kiel, som løb helt frem til 2025, men det er alligevel lykkedes nordjyderne, at lokke Landin til Aalborg to år før kontrakten udløb.

Hovedpersonen selv siger i en pressemeddelelse fra Aalborg Håndbold, at det er familiemæssige udfordringer, som gør, at han vælger at rejse hjem til dansk håndbold - og Aalborg - nu.

- Jeg har selvfølgelig fulgt de flotte præstationer, klubben har præsteret, og har også flere gange været på besøg og opleve den fantastiske stemning i Sparekassen Danmark Arena. Det har imponeret mig, og jeg glæder mig virkelig til at blive en del af projektet, siger Landin i pressemeddelelsen.

Aalborg Håndbolds direktør Jan Larsen kan naturligt nok ikke få armene ned over at kunne føje verdens bedste målmand til holdkortet fra 2024.

- Det er kæmpe stort for alle os i Aalborg Håndbold. Niklas har bevist over de seneste mange sæsoner, at han med god grund regnes for at være verdens bedste målmand, og det er selvfølgelig med stor stolthed, at vi nu kan præsentere ham, siger direktør Jan Larsen.

Niklas Landin blev for en uge siden kåret til verdens bedste håndboldspiller i 2021, hvilket er anden gang i karrieren målvogteren modtager den prestigefyldte titel, som han også vandt i 2019.

Niklas Landin spillede i den danske håndboldliga fra 2006-2012 for henholdsvis GOG Svendborg og Bjerringbro-Silkeborg. Siden 2012 har han huseret i den tyske Bundesliga. De første tre sæsoner for Rhein-Neckar Löwen og de seneste syv år for THW Kiel.

Målmanden har spillet 242 kampe for landsholdet, som han har vundet både EM, VM og OL med.

Nordjyske snakkede med Niklas Landin i november, hvor han anså Aalborg Håndbold som en attraktiv klub.