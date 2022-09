Aalborg-indkøb er klar til debut

HÅNDBOLD:Andreas Flodman får med lidt forsinkelse sin debut for Aalborg Håndbold i lørdagens hjemmekamp mod Lemvig-Thyborøn.

Den svenske fløjspiller, der før sæsonen blev hentet i KIF Kolding, har brugt den første tid som Aalborg-spiller på at genoptræne efter en knæoperation, men nu er han spilleklar.

- Andreas er med på holdkortet. Det er svært at sige, hvor meget han kan spille, for vi skal selvfølgelig stadig passe på ham, men det er godt at have et alternativ til Kristian (Bjørnsen, red.) på højre fløj, siger Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen.

Foruden langtidsskadede Martin Larsen er Aron Pálmarsson til gengæld stadig på skadeslisten. Islændingen kan dog måske komme i spil i næste uge, hvor der venter en Champions League-kamp mod Celje og en ligakamp mod Skjern Håndbold.

- Det er ikke sikkert, at han bliver klar, men han har reageret godt på behandlingen, og vi håber, at vi nu har fået styr på de problemer, han har haft. Han bliver selvfølgelig ikke klar til en hel kamp, for vi skal føre ham stille og roligt frem, siger Stefan Madsen.

Han har været meget tilfreds med Aalborg Håndbolds sæsonstart, der har ført til to sikre sejre over Nordsjælland og Skanderborg.

- Jeg hæfter mig især ved, at vi vandt anden halvleg mod Skanderborg i onsdags. Det kan virke absurd at gå op i det, men i opstarten voldt det os en del problemer, at vi ikke kunne holde dampen oppe i 60 minutter. Mod Nordsjælland spillede vi en flot første halvleg, men vi var utilfredse med anden halvleg, og derfor var det godt at se, at der var bedring på den front, siger Stefan Madsen.

Lørdagens modstandere fra Lemvig-Thyborøn har tabt sæsonens to første kampe og var også før sæsonen spået en plads i den nederste del af tabellen.

- De var voldsomt uheldige med ikke at få point mod Fredericia senest, hvor de blandt andet brændte fem straffekast, så de har vist, at de har en rolle at spille igen i år. Vi går til opgaven med stor ydmyghed, for vi skal holde fast i det, vi har gang i. Vi skal for alt i verden have samlet så mange point som overhovedet muligt i den her fase af sæsonen, siger Stefan Madsen.

Der er kampstart i Sparekassen Danmark Arena klokken 18.