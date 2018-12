Aalborg indtog ‘Bette Balkan’ og rejste derfra med en Final4-billet

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold har aldrig før vundet pokalturneringen, men til marts måned får nordjyderne nok engang chancen for at vinde den pokal, som de sidste mange år har været som forhekset for klubben.

Tirsdag aften vandt aalborgenserne nemlig 32-25 ude mod Mors-Thy på et stopfyldt ‘Bette Balkan’ og er klar til Santander Final4.

Indledningsvis sparede hjemmeholdet ikke på aggressiviteten i forsvarsenden og gjorde det vanskeligt for aalborgenserne at finde rytmen. Samtidig havde målvogter Søren Pedersen kigget ekstra nøje i skuddiagrammerne før mødet med sin gamle klub og pillede flere gange hele frie Aalborg-afslutninger.

Alligevel var det Aalborg Håndbold der, efter en halvrodet start, fik sat sig bedst på opgøret, fandt roen, de ekstra afleveringer og bragte sig foran 8-4 efter 12 minutter.

Hos Mors-Thy har specielt Mads Kjeldgaard Andersen været en af sæsonens mest markante profiler. Det hjemmeavlede 22-årige talent er opflasket med morsingboernes vilje, men besidder også en ikke ueffen skudarm, der fangede Mikael Aggefors i Aalborg-målet på hælene og sendte Mors-Thy op på siden af Aalborg, 9-9, efter 25 minutter.

Det var dog to strakte arme fra Henrik Møllgaard, der endte halvlegen inden pausefløjtet. Efter et brændt skud fra den tidligere Aalborg-spiller, Jakob Hessellund, fik Aggefors hurtigt fat i bolden, sendte den i armene på aalborgensernes landsholdsspiller, som fra 15 meter klynede bolden ned i hjørnet, forbi Søren Pedersen og ind til pauseføring 13-12.

Det var ikke, fordi Mikael Aggefors havde stået en dårlig første halvleg, men engang i mellem kan det godt hjælpe at ryste posen. Det gjorde Aalborg-træner Stefan Madsen, sendte norske Kristian Sæverås i ilden, der var kommet sig efter sin håndskade, og han kvitterede med at lukke fint af. Samtidig fandt aalborgenserne to gange i træk René Antonsen på stregen, som udbyggede føringen til 19-15 efter 40 minutter.

Søren Pedersen i Mors-målet stod en rigtig god første halvleg, men mod slutningen faldt den tidligere Aalborg-spillers procenter sammen med sine holdkammeraternes præstationer. Foto: Nicolas Cho Meier

Om det var træthed hos morsingboerne eller et Aalborg-hold, der sparkede lidt til tempoet, er svært at sige. Måske det egentlig var en kombination af begge. I hvert fald fik Mors-Thy sværere og sværere ved at matche det tryk, Aalborg-spillerne kom med.

I hvert fald fik de aalborgensiske gæster langt bedre gang i kontrafasen, én af spidskompetencerne, ligesom stregspillet, ja faktisk i hele kampen, var en evig tårn i øjet på Mors-Thy.

Fra 23-20 føring til Aalborg med et kvarter tilbage, endte ligaens førerhold fuldstændig med at løbe fra Mors-Thy, vinde 32-25 og altså kvalificere sig blandt pokalturneringens sidste fire mandskaber.

De seneste to år har aalborgenserne også været i Final4 - begge gange med en tredjeplads til følge - mon tredje gang bliver lykkens gang?

Det finder vi ud af i marts måned.

Én ting er dog sikkert. Pokalen bliver ikke stående i Holstebro. De forsvarende pokalmestre tabte nemlig tidligere på aftenen til Århus Håndbold.