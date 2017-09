Aalborg jagter overraskelsen i Flensburg

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold er kraftigt undertippede, når de danske mestre lørdag tager hul på gruppespillet i Champions League.

Her gælder det en udekamp mod det tyske storhold Flensburg-Handewitt, men aalborgenserne lægger sig ikke ned på forhånd.

- Vi går benhårdt efter de to point dernede. Flensburg spillede i går (torsdag, red.) mod Erlangen, så vi kan håbe, at de har lidt trætte ben. Vi skal forsøge at se, om vi ikke kan komme ud og løbe med dem, siger fløjspilleren Buster Juul.

Aalborg Håndbold har fået en lidt træg start på den nye sæson i 888 Ligaen, og selv om Champions League-puljen foruden Flensburg tæller andre storhold som Kiel, Veszprem, Paris og Kielce, er ambitionerne intakte.

- Jeg synes, at vores spil trinvist bliver bedre og bedre, og derfor er vi faktisk fortrøstningsfulde i forhold til ikke at løbe ind i nogle ordentlige øretæver, selv om det er nogle rigtig gode hold, vi skal møde, lyder det fra Buster Juul, der satser på, Aalborg Håndbold bliver ét af de seks hold fra puljen, der går videre til knockout-fasen.

- Det bliver nok Brest og Celje, vi skal kæmpe med om det. Vi skal nok fortrinsvis hente vores point på hjemmebane, men vi får nok også brug for at hente lidt ude, så det vil jo være en god start med to point i Flensburg, siger Buster Juul.