Aalborg jagter stadig avancement

HÅNDBOLD: To point i de første otte kampe i Champions League har efterladt Aalborg Håndbold på sidstepladsen i sin pulje, men det betyder ikke, at de danske mestre har opgivet drømmen om at blive blandt de seks hold, der går videre fra gruppespillet.

Der er tre point op til Meshkov Brest, der i øjeblikket indtager sjettepladsen.

- Så længe der er en mulighed for det, tror vi selvfølgelig på det. Vi skal møde både Celje og Brest efter jul, men vores muligheder vil selvfølgelig blive bedre, hvis vi kan levere en overraskelse mod et af de andre hold, lyder det fra Aalborg-direktør Jan Larsen.

Nordjyderne var tæt på i sidste weekend, da det på udebane mod polske Kielce blev til et nederlag med mindst mulige margin, og søndag får man en ny mulighed for at overraske, når ungarske Veszprem, der i foråret nåede frem til semifinalerne i Champions League, kommer på besøg i Jutlander Bank Arena.

- Det vil lune ufatteligt meget, hvis vi kan hente to point inden jul. Vi har Veszprem hjemme og Paris ude, så vores muligheder for point er trods alt nok bedst mod Veszprem, selv om det også er et rigtig stærkt hold, siger Jan Larsen.

Veszprem vandt det første indbyrdes møde med 30-24 og er også klare favoritter inden dagens kamp i Aalborg.

- Fysisk er de vel Europas stærkeste hold, så vi skal ikke ind og slås med dem, for den kamp vil vi tabe. Vi skal spille kløgtigt, for håndboldmæssigt synes jeg, at vi har bevist, at vi kan matche dem, siger Jan Larsen.

Opgøret mellem Aalborg Håndbold og Veszprem fløjtes i gang 16.50 i Jutlander Bank Arena. Aalborg er fortsat uden den skadede kvartet Tobias Ellebæk, Arnor Atlason, Patrick Wiesmach og Sebastian Barthold.