Aalborg jubler: - Vi har givet os selv muligheden for at lave noget stort

HÅNDBOLD:Cheftræner Stefan Madsen havde svært ved at skjule sin tilfredshed, efter at Aalborg Håndbold onsdag aften cruisede til en sejr på 34-28 ude over Elverum i Champions League.

- Vi har givet os selv muligheden for at lave noget stort i den her pulje efter nytår, efter at vi leverede en utrolig kontrolleret indsats med relativt få fejl undervejs.

Alle 10 markspillere, som blev benyttet mod Elverum, kom på måltavlen, og dermed kom Aalborg Håndbolds bredde endnu engang til udtryk. Den blev i onsdagens kamp opnormeret med Aron Palmarsson, der med succes vendte tilbage efter nogle ugers skadespause. Islændingen kvitterede med to scoringer og et hav af assists.

- Inden kampen var jeg da lidt bekymret for, hvor Aron var henne, for han har kun trænet med et par gange. Men han var stærk, og det var der i øvrigt mange, der var.

- Det var for eksempel dejligt at se Kristian Bjørnsen vise sig flot frem i sit hjemland, og han brændte jo kun én afslutning undervejs, roser Stefan Madsen.

Vi har været privilegerede

I målet sørgede Mikael Aggefors for, at Elverum aldrig fik færten af point. Han tog i første halvleg halvdelen af alle de skud, nordmændene sendte afsted imod han.

- Han var god, men jeg synes også, at vi fik bragt deres skytter i de situationer, som vi havde talt om på forhånd, så det var helt perfekt, siger Aalborgs cheftræner.

Holdet skal nu først i aktion igen i Champions League til februar, men allerede på lørdag venter en ligakamp på hjemmebane mod Fredericia.

- Vi har været så privilegerede at flyve både ud og hjem fra Norge på kampdagen, så det giver os optimale betingelser for at restituere og være klar lørdag, siger Stefan Madsen.