Aalborg-kæmpe er på toppen - torsdag bliver han hyldet på hjemmebane

AALBORG:Når stregspilleren Simon Hald torsdag aften løber på banen i et udsolgt Gigantium, bliver det en forsmag på den hverdag, der venter ham til sommer.

Her vender det 28-årige fyrtårn tilbage til Aalborg Håndbold efter fem års eksil i Tyskland hos Flensburg-Handewitt.

Anledningen til gæstevisittet er, at det danske herrelandshold kommer til Aalborg for at spille testkamp mod Tyskland. Et opgør, som nordjyske håndboldfans har stået i kø for at sikre sig billet til. Det bliver nemlig den første optræden på dansk jord, siden Nikolaj Jacobsens tropper i januar erobrede VM-guldet i Sverige.

- Jeg ser frem til at spille på min kommende hjemmebane, og hver gang jeg kommer nord for Støvring, begynder jeg bare at føle mig hjemme. Jeg ser frem til testkampen, hvor min familie og venner sidder på tilskuerpladserne og glæder mig bestemt også til, at jeg snart får en ny hverdag i Aalborg, siger Simon Hald.

Enorm dansk bredde

Han er en af blot ni spillere fra VM-holdet, der er med i en dansk trup, der tæller fire mulige debutanter. Blandt dem målmand Simon Gade fra Aalborg Håndbold.

Flere profiler holder pause fra landsholdet i øjeblikket, men det har ikke været et tema for Simon Hald. Arkivfoto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Landstræneren har jo udtalt, at han gerne vil se nogle nye spillere og konstellationer mod Tyskland. Det bliver spændende at se, om vi kan slå et tysk landshold i stort set stærkeste opstilling, men træningen har i hvert fald afsløret, at bredden er helt enorm i dansk håndbold, siger Simon Hald, der er glad for, at han nok engang har fundet vej gennem landstrænerens nåleøje.

- Jeg føler mig i rigtig god form på bagkant af VM, hvor vi har vundet samtlige kampe i Flensburg-Handewitt. Jeg synes, jeg har taget en masse selvtillid med hjem til klubben, og fysisk er jeg på toppen, så det har overhovedet ikke været et tema, at jeg skulle have en pause fra landsholdet, fastslår den 28-årige stregspiller.

Spiller om tre trofæer

Efter torsdagens kamp mod Tyskland i Aalborg, venter der en ny duel søndag i Hamborg. Kampene er en del af træningsturneringen EHF Euro Cup, som har deltagelse af de lande, der allerede er kvalificeret til EM på tysk grund i januar 2024.

Betydende kampe får Simon Hald dog nok af i den resterende del af den tyske bundesliga. Efter et svingende efterår indtager Flensburg-Handewitt her en femteplads, men er dog ikke langt fra toppen.

- Der er en meget bred top i Tyskland lige nu, hvor vi er et af fem hold, der alle er i spil til at tage guldet. Det gør foråret mere spændende end normalt, men for vores vedkommende tror jeg ikke, at der er råd til fejltrin, hvis vi skal gå hele vejen, erkender stregspilleren.

Flensburg-Handwitt er også fortsat med i både den tyske pokalturnering og EHF European League.