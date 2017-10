Aalborg kæmpede forgæves mod overmagten

HÅNDBOLD: Stjerneparaden fra Paris SG var som ventet for stor en mundfuld for Aalborg Håndbold i søndagens Champions League-kamp.

Hjemme i Jutlander Bank Arena tabte de forsvarende danske mestre med 27-33 til det franske storhold, hvis holdkort tæller verdensklassespillere som Mikkel Hansen, Nikola Karabatic, Sander Sagosen og Uwe Gensheimer.

Paris SG var i teten fra første fløjt. Aalborg Håndbold fulgte med til 4-4, men så skiftede franskmændene gear, og i løbet af få minutter var gæsterne pludselig i front med 8-4.

Aalborg Håndbold kæmpede ufortrødent videre og fik reduceret til 8-9, men hele tiden var det med indtrykket af, at Paris kunne stramme grebet, hvis man ønskede det.

Den tidligere Aalborg-profil Sander Sagosen spillede godt nok med en uvant høj spildprocent, men til gengæld kunne Nikola Karabatic og Luka Stepancic ryste Aalborg-defensiven efter behag.

Sidst i første halvleg lykkedes det for alvor Paris at stikke fra hjemmeholdet. Tobias Ellebæks reducering til 11-14 seks minutter før pausen var Aalborg Håndbolds sidste mål i første halvleg, og det udnyttede Paris til at sikre sig en pauseføring på 18-11.

Søren Pedersen havde i første halvleg erstattet Mikael Aggefors i Aalborg Håndbolds mål, og Pedersen diskede kampen igennem op med flere store redninger.

Det fik dog ikke anden effekt for Aalborg Håndbold end, at nederlaget blev af en hæderlig størrelse. På intet tidspunkt var de danske mestre tæt på at true Paris-føringen. Dertil var klassen for stor hos det profiltunge franske hold.

Aalborg fik reduceret Paris-føringen til fem mål, men så strammede gæsterne igen grebet og kørte en komfortabel sejr hjem.

Buster Juul blev Aalborg Håndbolds topscorer med ni mål.