Aalborg kan også uden Mikkel: Første titel i hus

HÅNDBOLD:Den nye håndboldsæson blev tirsdag aften skudt i gang med opgøret mellem sidste sæsons danske mestre fra GOG og pokalvinderne Aalborg Håndbold. Her tog nordjyderne det første store stik mod de fynske rivaler, da de hjemme i Sparekassen Danmark Arena vandt Super Cup-finalen med 36-31.

4650 tilskuere - heriblandt hjemmeholdets nye superstjerne Mikkel Hansen - så et tempofyldt opgør, der først knækkede til Aalborg Håndbolds fordel i det sidste kvarter. Her skruede de op for både tempo og effektivitet og bragte sig foran 30-25. Især Sebastian Barthold var en faktor i den fase af kampen, og GOG løb ganske enkelt tør for kræfter.

Fynboerne kom ellers bedst fra start, hvor de havde let ved at bryde igennem Aalborgs defensiv, mens Tobias Tulin i målet diskede op med nogle gode redninger. Derfor sneg fynboerne sig i front med 10-7 midtvejs i første halvleg.

Aalborg Håndbold fik ikke den bedste start på kampen. Foto: Bente Poder

Det fik hjemmeholdets Stefan Madsen til at tage en timeout, og her fik han sat skik på tropperne. Effektiviteten i angrebet kom op, og samtidig begyndte GOG at lave et væld af tekniske fejl, så i løbet af få minutter var der balance i regnskabet. En træfsikker Buster Juul, der scorede fem gange i de første 30 minutter, stod for udligningen til 11-11.

Siden var Aalborg Håndbold foran både 14-12 og 17-15, men et par store afbrændere fra Aron Palmarsson kostede på måltavlen, så pauseføringen blot blev på 17-16.

Samme Palmarsson kom dog anderledes skarp ud til de sidste 30 minutter, hvor han med to scoringer bidrog til en Aalborg-føring på 21-18.

Buster Juul scorede på alle sine fem straffekast mod GOG. Foto: Bente Poder

GOG kom kortvarigt tilbage på kun ét måls forskel, men fynboerne lavede generelt for mange tekniske fejl, og det blev straffet af aalborgenserne, der også endte med at have kampens bedste målmand i Simon Gade.

I slutfasen var det ren opvisning fra Aalborg Håndbold, der bedømt ud fra tirsdagens Super Cup-finale har et markant bredere hold end GOG. Selv uden navne som René Antonsen, Andreas Flodman og ikke mindst Mikkel Hansen.

Aalborg Håndbold - GOG 36-31 Håndbold, Super Cup-finale

Stillinger undervejs: 3-5, 7-10, 11-11, 14-12, (17-16), 21-18, 28-23, 31-28, 35-30

Mål, Aalborg: Buster Juul 6, Aron Palmarsson 6, Sebastian Barthold 4, Mads Hoxer 4, Lukas Sandell 4, Felix Claar 3, Victor Kløve 2, Jesper Nielsen 2, Kristian Bjørnsen 2, Benjamin Jakobsen 2, Henrik Møllgaard 1

Mål, GOG: Jerry Tollbring 8, Lukas Jørgensen 4, Anders Zachariassen 4, Oskar Vind Rasmussen 3, Emil Madsen 3, Nicolai Pedersen 3, Simon Pytlick 3, Kasper Kildelund 2, Morten Olsen 1

Udvisninger: Aalborg 3, GOG 3

Tilskuere: 4650 VIS MERE

GOG ser på papiret markant mindre stærke ud i denne sæson, efter at de i sommerpausen har vinket farvel til profiler som Mathias Gidsel, Torbjørn Bergerud, Oscar Bergendal og Emil Lærke.

Skadede René Antonsen (i sort) fik også lov at løfte Super Cup-trofæet. Foto: Bente Poder

Nye ansigter tæller blandt andre den tidligere Aalborg-spiller Nicolai Nygaard Pedersen, der er hentet i franske Chartres, samt sloveneren Nejc Cehte, der er kommet til fra bundesligaklubben Hannover-Burgdorf. Ingen af disse gjorde dog et synderligt stærkt indtryk tirsdag aften i Aalborg.

For aalborgenserne venter allerede på fredag næste opgave, når turen går til TMS Ringsted i pokalturneringen.

